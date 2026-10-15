UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup eden Aston Villa'da Johan Manzambi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İlk Şampiyonlar Ligi maçında gol sevinci yaşayan ve doğum gününü kutlayan futbolcu, gecenin kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇIM VE İLK GOLUM"
Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten Manzambi, "Bugün çok güzel bir gündü. Altı gol attık ve hiç gol yemedik. Bu çok güzel. Taraftarlar için muhteşem bir şey" dedi.
İlk Şampiyonlar Ligi maçında gol atmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan genç futbolcu, "Çok mutluyum. İlk Şampiyonlar Ligi maçım ve ilk golüm ve hem de doğum günümde. Ailem de burada. Bu benim için çok güzel" ifadelerini kullandı.
"MUHTEŞEM BİR TAKIM"
Aston Villa'da forma giymekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manzambi, "Muhteşem bir takım. Muhteşem taraftarlar. Burada oynamaktan çok mutluyum" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
İlk Şampiyonlar Ligi maçında gol sevinci yaşayan ve doğum gününü kutlayan futbolcu, gecenin kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇIM VE İLK GOLUM"
Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten Manzambi, "Bugün çok güzel bir gündü. Altı gol attık ve hiç gol yemedik. Bu çok güzel. Taraftarlar için muhteşem bir şey" dedi.
İlk Şampiyonlar Ligi maçında gol atmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan genç futbolcu, "Çok mutluyum. İlk Şampiyonlar Ligi maçım ve ilk golüm ve hem de doğum günümde. Ailem de burada. Bu benim için çok güzel" ifadelerini kullandı.
"MUHTEŞEM BİR TAKIM"
Aston Villa'da forma giymekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manzambi, "Muhteşem bir takım. Muhteşem taraftarlar. Burada oynamaktan çok mutluyum" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.