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Manzambi: "Bugün çok güzel bir gündü"

Aston Villa'nın Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup ettiği maçta ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Johan Manzambi, doğum gününde gol atmanın mutluluğunu yaşadı.

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calendar 15 Ekim 2026 01:03
Fotoğraf: Imago
Manzambi: 'Bugün çok güzel bir gündü'
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup eden Aston Villa'da Johan Manzambi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk Şampiyonlar Ligi maçında gol sevinci yaşayan ve doğum gününü kutlayan futbolcu, gecenin kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇIM VE İLK GOLUM"

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten Manzambi, "Bugün çok güzel bir gündü. Altı gol attık ve hiç gol yemedik. Bu çok güzel. Taraftarlar için muhteşem bir şey" dedi.

İlk Şampiyonlar Ligi maçında gol atmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan genç futbolcu, "Çok mutluyum. İlk Şampiyonlar Ligi maçım ve ilk golüm ve hem de doğum günümde. Ailem de burada. Bu benim için çok güzel" ifadelerini kullandı.

"MUHTEŞEM BİR TAKIM"

Aston Villa'da forma giymekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manzambi, "Muhteşem bir takım. Muhteşem taraftarlar. Burada oynamaktan çok mutluyum" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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