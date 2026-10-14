Conte, Manchester United'a çok yakın!

Manchester United'da Michael Carrick'in geleceği tartışılırken teknik direktörlük görevi için Antonio Conte'nin adı gündeme geldi.
İtalyan teknik adamın, Old Trafford'da göreve gelmeye sıcak baktığı ve Avrupa'nın büyük liglerinde mücadele eden üst düzey bir kulüpte çalışmayı hedeflediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CONTE AVRUPA'YA DÖNMEYE HAZIR
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Napoli'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Conte, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın Suudi Arabistan ve Türkiye'den gelen teklifleri, Avrupa'nın büyük liglerinden birinde üst düzey bir kulüpte görev almak istediği için geri çevirdiği ifade edildi.
Conte'nin doğru fırsatın ortaya çıkması halinde sezon ortasında göreve başlamayı da değerlendirebileceği belirtildi.
İngiltere'de Chelsea ve Tottenham Hotspur'u çalıştıran İtalyan teknik adam, Premier League deneyimiyle de Manchester United için gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.
CONTE'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
57 yaşındaki teknik direktör, yakın zamanda yaptığı açıklamada, büyük kulüplerin geçmişlerine ve başarı geleneklerine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.
Conte, "Tarihi başarılarla, kupalarla, lig şampiyonluklarıyla ve galibiyetlerle dolu bir kulübe gittiğinizde, o tarihe saygı göstermenin tek yolu vardır. Kulüp şu anda bu hedeflere ulaşamıyorsa, onu yeniden bu hedefler için yarışır hâle getirme hırsına sahip olmalısınız" ifadelerini kullandı.
İtalyan teknik adamın sözleri, uzun süredir eski başarılarını tekrarlamakta zorlanan Manchester United'a yönelik bir mesaj olarak yorumlandı. Conte, bir takımın yeniden kazanabileceğine hem taraftarlarını hem de oyuncularını inandırmanın önemine dikkat çekti.
CARRICK'İN GELECEĞİ MERAK KONUSU
Manchester United'da son dönemde alınan sonuçların ardından Michael Carrick üzerindeki baskının arttığı belirtiliyor. Conte'nin isminin gündeme gelmesi de İngiliz ekibindeki teknik direktörlük tartışmalarını hareketlendirdi.
Ancak Conte'nin Manchester United ile anlaşmaya vardığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. İtalyan teknik adamın adı, olası bir teknik direktör değişikliği ihtimali üzerinden gündeme geliyor.
İtalyan teknik adamın, Old Trafford'da göreve gelmeye sıcak baktığı ve Avrupa'nın büyük liglerinde mücadele eden üst düzey bir kulüpte çalışmayı hedeflediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CONTE AVRUPA'YA DÖNMEYE HAZIR
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Napoli'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Conte, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın Suudi Arabistan ve Türkiye'den gelen teklifleri, Avrupa'nın büyük liglerinden birinde üst düzey bir kulüpte görev almak istediği için geri çevirdiği ifade edildi.
Conte'nin doğru fırsatın ortaya çıkması halinde sezon ortasında göreve başlamayı da değerlendirebileceği belirtildi.
İngiltere'de Chelsea ve Tottenham Hotspur'u çalıştıran İtalyan teknik adam, Premier League deneyimiyle de Manchester United için gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.
CONTE'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
57 yaşındaki teknik direktör, yakın zamanda yaptığı açıklamada, büyük kulüplerin geçmişlerine ve başarı geleneklerine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.
Conte, "Tarihi başarılarla, kupalarla, lig şampiyonluklarıyla ve galibiyetlerle dolu bir kulübe gittiğinizde, o tarihe saygı göstermenin tek yolu vardır. Kulüp şu anda bu hedeflere ulaşamıyorsa, onu yeniden bu hedefler için yarışır hâle getirme hırsına sahip olmalısınız" ifadelerini kullandı.
İtalyan teknik adamın sözleri, uzun süredir eski başarılarını tekrarlamakta zorlanan Manchester United'a yönelik bir mesaj olarak yorumlandı. Conte, bir takımın yeniden kazanabileceğine hem taraftarlarını hem de oyuncularını inandırmanın önemine dikkat çekti.
CARRICK'İN GELECEĞİ MERAK KONUSU
Manchester United'da son dönemde alınan sonuçların ardından Michael Carrick üzerindeki baskının arttığı belirtiliyor. Conte'nin isminin gündeme gelmesi de İngiliz ekibindeki teknik direktörlük tartışmalarını hareketlendirdi.
Ancak Conte'nin Manchester United ile anlaşmaya vardığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. İtalyan teknik adamın adı, olası bir teknik direktör değişikliği ihtimali üzerinden gündeme geliyor.