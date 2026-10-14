İsmail Yüksek'in kabus gecesi

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Aston Villa maçında adeta kabusu yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kante'nin ağrıları nedeniyle riske edilmemesi sonrası maça ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, maçta gole sebebiyet veren 2 hata ile birlikte bir de penaltı yaptırdı.
64 kez topla buluşan İsmail Yüksek, yalnızca 40 isabetli pas yapabildi.
İsmail Yüksek, 69. dakikada yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.
64 kez topla buluşan İsmail Yüksek, yalnızca 40 isabetli pas yapabildi.
İsmail Yüksek, 69. dakikada yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.