Fenerbahçe'ye sert sözler: 'Bunun hesabını vermeleri lazım'

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olması, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Spor yazarı Gürcan Bilgiç, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede ağır yenilgiye tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BUNUN BİR HESABINI VERMELERİ LAZIM"
Fenerbahçe'nin yaşadığı yenilginin kolay atlatılamayacağını belirten Gürcan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:
"Bu travmayı, bu skoru bir Fenerbahçe'nin kaldırması kolay değil. Bunun bir faturası olmalı. Bunun bir hesabını vermeleri lazım. Bu kadar kolay değil."
Spor yazarı Gürcan Bilgiç, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede ağır yenilgiye tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BUNUN BİR HESABINI VERMELERİ LAZIM"
Fenerbahçe'nin yaşadığı yenilginin kolay atlatılamayacağını belirten Gürcan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:
"Bu travmayı, bu skoru bir Fenerbahçe'nin kaldırması kolay değil. Bunun bir faturası olmalı. Bunun bir hesabını vermeleri lazım. Bu kadar kolay değil."