Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo maçı, İstanbul'daki sağanak nedeniyle ertelendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Hava şartları nedeniyle Göztepe Yuppo maçımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih daha sonra duyurulacaktır." denildi.
Dün
BİTTİ
Hoffenheim
2
Beşiktaş
3
Dün
BİTTİ
Lyon
3
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
2
Hapoel Beer Sheva
1
Dün
BİTTİ
Union St.Gilloise
1
Real Sociedad
1
Dün
BİTTİ
RB Salzburg
0
AC Milan
4
Dün
BİTTİ
Torreense
1
Sunderland
2
Dün
BİTTİ
NK Celje
0
Omonia Nicosia
3
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Lillestroem
1
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
0
Leverkusen
4
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
1
Anderlecht
0
Dün
BİTTİ
Ferencvaros
2
Viktoria Plzen
1
Dün
BİTTİ
Marsilya
0
Olympiakos
1
Dün
BİTTİ
Benfica
4
Celtic
1
Dün
BİTTİ
Rennes
2
OFI Crete
1
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
Sturm Graz
0
Dün
BİTTİ
Jagiellonia Bialystok
3
Ararat Armenia
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
NEC Nijmegen
1
Levski
1
Dün
BİTTİ
Panathinaikos
2
Borac BL
1
Dün
BİTTİ
Gent
1
AGF
0
Dün
BİTTİ
Egnatia
1
FC Midtjylland
1
Dün
BİTTİ
Riga FC
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
Lugano
3
FK Crvena Zvezda
2
Dün
BİTTİ
Mjaellby
2
Inter Club d'Escaldes
0
Dün
BİTTİ
CSKA Sofya
1
AS Monaco
2
Dün
BİTTİ
Hajduk Split
2
Ajax
1
Dün
BİTTİ
U.Craiova
1
Getafe
1
Dün
BİTTİ
St.Truiden
2
Iberia 1999
0
Dün
BİTTİ
FC Twente
1
Thun
0
Dün
BİTTİ
Brighton
4
FK Kauno Zalgiris
0
İstanbul'da sağanak nedeniyle Sultanlar Ligi maçı ertelendi!
Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo maçı ertelendi.
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