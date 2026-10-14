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Lue'dan Brandon Ingram açıklaması: "Dönüşüne hâlâ zaman var"

Los Angeles Clippers Başantrenörü Tyronn Lue, Brandon Ingram'ın antrenmanlardaki çalışmalarını artırdığını ancak sahalara dönmesinin hâlâ zaman alacağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 15:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lue'dan Brandon Ingram açıklaması: 'Dönüşüne hâlâ zaman var'
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Los Angeles Clippers'ın yeni yıldızı Brandon Ingram, sakatlığının ardından toparlanma sürecinde ilerleme kaydediyor. Ancak başantrenör Tyronn Lue, tecrübeli forvetin henüz dönüşe yakın olmadığını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salı günü basın mensuplarına konuşan Lue, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalarını artırıyor, yükünü kademeli olarak yükseltiyor. Çok daha fazla şey yapıyor. Onu sahada görmek iyi bir işaret.

Yine de biraz zaman gerekecek. Dönüşüne hâlâ zaman var ama sahada bazı şeyleri yapabildiğini görmek güzel."

Aşil tendonunda kısmi yırtık bulunan Ingram, aynı zamanda devam eden ayak ve topuk ağrıları nedeniyle mayıs ayında geçirdiği ameliyatın ardından toparlanmaya çalışıyordu.

Ingram, eylül ayında Kawhi Leonard'ı yeniden Toronto Raptors'a gönderen büyük takasın ana parçası olarak Clippers'a katılmıştı.

Los Angeles, Leonard karşılığında Ingram'ın yanı sıra Gradey Dick, 2031 ve 2033 birinci tur draft hakları, 2030 ve 2033 ikinci tur draft hakları ve 2027 birinci tur draft hakkını değiştirme hakkını aldı.

Ingram, Toronto'da geçirdiği başarılı 2025-26 sezonunda 77 normal sezon maçına çıktı ve 21,5 sayı, 5,6 ribaund, 3,7 asist ortalamaları yakaladı.

Tecrübeli yıldız, geçtiğimiz sezon kariyerinde ikinci kez All-Star seçildi.

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