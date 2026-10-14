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Nikola Jokic, kariyerindeki en zorlu rakipleri açıkladı

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, NBA kariyerinde karşılaşmakta en çok zorlandığı oyuncular arasında Joel Embiid, Karl-Anthony Towns, Anthony Davis ve Victor Wembanyama'yı saydı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 15:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nikola Jokic, kariyerindeki en zorlu rakipleri açıkladı
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Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic, SPORTbible'a verdiği röportajda NBA kariyerinin en zorlu rakiplerini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligde geçirdiği 11 sezon boyunca kendisini en çok zorlayan oyuncular sorulan üç kez MVP ödüllü yıldız, tek bir isim seçmek yerine farklı özellikleriyle öne çıkan uzunlara dikkat çekti:

"Bence ligde çok fazla yetenek var. Seviye o kadar yüksek ki sayılabilecek çok oyuncu bulunuyor.

Ama kendi jenerasyonumdan konuşursak Joel Embiid, Karl-Anthony Towns, Anthony Davis; yani hemen hemen bütün büyük isimler. Şu anda Victor Wembanyama da var. Gerçekten çok yetenekli oyuncuların bulunduğu bir lig."

Jokic, kariyerinin büyük bölümünde Embiid, Towns ve Davis ile karşı karşıya geldi. Bu oyuncuların her biri, hücum ve savunmadaki farklı becerileriyle Sırp yıldıza ayrı zorluklar sundu.

Embiid, ligin en etkili skorer pivotlarından biri olarak öne çıkarken Towns, dış şut tehdidi ve hücumdaki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Davis ise blok tehdidini hareketliliği ve pota çevresindeki skor üretimiyle birleştiriyor.

Wembanyama da boyu, savunmada kapladığı alan ve hücum becerilerini bir araya getirerek rakip uzunlar için önemli bir eşleşme sorunu oluşturuyor.

Bu güçlü rakiplere rağmen Jokic, kariyeri boyunca yüksek üretkenliğini korudu.

Sırp pivot, 769'una ilk beşte başladığı 810 normal sezon maçında 22,2 sayı, 11,1 ribaund ve 7,5 asist ortalamaları yakaladı.

Üç kez NBA'in en değerli oyuncusu seçilen Jokic, 2023 yılında da Nuggets'ı kulüp tarihinin ilk şampiyonluğuna taşıdı.

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