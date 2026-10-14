Aras Kargo'dan Galatasaray Daikin'e geçit yok

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi.
İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Galatasaray Daikin, ilk iki seti kazanmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARAS KARGO GERİ DÖNDÜ
Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Aras Kargo, ikinci seti 25-16 kaybetti. Üçüncü sette 25-18'lik skorla öne geçen Galatasaray Daikin, dördüncü seti de 25-20 kaybedince mücadele karar setine taşındı.
Beşinci sette rakibine 15-9 üstünlük kuran Aras Kargo, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
GALATASARAY İKİNCİ KEZ KAYBETTİ
Bu sonuçla birlikte Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynadığı ilk üç maçta ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği iki karşılaşmayı da 3-2 kaybederek sezona istediği başlangıcı yapamadı.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Adem Türkmen, Eyüpcan Kayışoğlu
Aras Kargo: Lila Şengün, May, Beliz Başkır, Anthouli, Olaya, Bengisu Aygün (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu, Kalandadze)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Gizem Çerağ Düzeltir, Ayça Aykaç, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel)
Setler: 22-25, 16-25, 25-18, 25-20, 15-9
Süre: 134 dakika
İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Galatasaray Daikin, ilk iki seti kazanmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARAS KARGO GERİ DÖNDÜ
Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Aras Kargo, ikinci seti 25-16 kaybetti. Üçüncü sette 25-18'lik skorla öne geçen Galatasaray Daikin, dördüncü seti de 25-20 kaybedince mücadele karar setine taşındı.
Beşinci sette rakibine 15-9 üstünlük kuran Aras Kargo, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
GALATASARAY İKİNCİ KEZ KAYBETTİ
Bu sonuçla birlikte Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynadığı ilk üç maçta ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği iki karşılaşmayı da 3-2 kaybederek sezona istediği başlangıcı yapamadı.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Adem Türkmen, Eyüpcan Kayışoğlu
Aras Kargo: Lila Şengün, May, Beliz Başkır, Anthouli, Olaya, Bengisu Aygün (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu, Kalandadze)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Gizem Çerağ Düzeltir, Ayça Aykaç, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel)
Setler: 22-25, 16-25, 25-18, 25-20, 15-9
Süre: 134 dakika