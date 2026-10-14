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Aras Kargo'dan Galatasaray Daikin'e geçit yok

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aras Kargo, 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 18:31 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 18:43
Fotoğraf: AA
Aras Kargo'dan Galatasaray Daikin'e geçit yok
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi.

İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Galatasaray Daikin, ilk iki seti kazanmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ARAS KARGO GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Aras Kargo, ikinci seti 25-16 kaybetti. Üçüncü sette 25-18'lik skorla öne geçen Galatasaray Daikin, dördüncü seti de 25-20 kaybedince mücadele karar setine taşındı.

Beşinci sette rakibine 15-9 üstünlük kuran Aras Kargo, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

GALATASARAY İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynadığı ilk üç maçta ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği iki karşılaşmayı da 3-2 kaybederek sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Adem Türkmen, Eyüpcan Kayışoğlu

Aras Kargo: Lila Şengün, May, Beliz Başkır, Anthouli, Olaya, Bengisu Aygün (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu, Kalandadze)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Gizem Çerağ Düzeltir, Ayça Aykaç, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel)

Setler: 22-25, 16-25, 25-18, 25-20, 15-9

Süre: 134 dakika

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