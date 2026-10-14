Samsunspor, Nenad Bjelica'yı açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Thorsten Fink'in ardından yeni teknik direktörünü buldu.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karadeniz ekibinin, Fink'in ardından görüştüğü teknik direktörlerden biri Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica oldu. Samsunspor, Hırvat teknik adamla yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Samsunspor, Bjelica için resmi açıklamayı da yaptı.
SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI
Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır.
Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
TRABZONSPOR PERFORMANSI
55 yaşındaki teknik adam, Türkiye'de daha önce Nisan - Ekim 2023 arası dönemde Trabzonspor'da görev yapmıştı. Bjelica, Trabzonspor'da 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı.
TEKNİK DİREKTÖRLER DEĞİŞECEK!
Nenad Bjelica'nın Samsunspor'daki durumunun netleşmesiyle birlikte ilginç bir durum ortaya çıkacak.
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Bjelica, Samsunspor'da görev yapacak. Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis ise şu anda Trabzonspor'da görev yapıyor.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karadeniz ekibinin, Fink'in ardından görüştüğü teknik direktörlerden biri Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica oldu. Samsunspor, Hırvat teknik adamla yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Samsunspor, Bjelica için resmi açıklamayı da yaptı.
SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI
Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır.
Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
TRABZONSPOR PERFORMANSI
55 yaşındaki teknik adam, Türkiye'de daha önce Nisan - Ekim 2023 arası dönemde Trabzonspor'da görev yapmıştı. Bjelica, Trabzonspor'da 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı.
TEKNİK DİREKTÖRLER DEĞİŞECEK!
Nenad Bjelica'nın Samsunspor'daki durumunun netleşmesiyle birlikte ilginç bir durum ortaya çıkacak.
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Bjelica, Samsunspor'da görev yapacak. Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis ise şu anda Trabzonspor'da görev yapıyor.