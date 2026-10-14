Bedirhan Bülbül: 'Hedefimiz tüm kupalar!'

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı oyuncuları Bedirhan Bülbül ve Kaan Gürbüz, yeni sezon öncesinde şampiyonluk hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Anadolu Ajansına konuşan iki milli voleybolcu, sarı-lacivertli takımın kadro kalitesine dikkat çekerek Türkiye'de ve Avrupa'da kupa kazanmayı amaçladıklarını belirtti.
"KUPALARIN EN BÜYÜK TALİPLERİNDEN BİRİYİZ"
Fenerbahçe Medicana'nın yeni sezonun önemli şampiyonluk adaylarından biri olduğunu ifade eden Bedirhan Bülbül, kadrodaki oyuncuların kalitesine vurgu yaptı.
27 yaşındaki voleybolcu, "Bizden beklentiler yüksek. Burada yerlisiyle, yabancısıyla çok büyük isimler var. Fenerbahçe formasını terleten milli takım seviyesinde 7 oyuncu var. Bu da Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Her anlamda hazırız. Kupaların en büyük taliplerinden biriyiz. Yeterli bir ekibe sahibiz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Son topa kadar savaşacağız. Avrupa kupası dahil hepsine talibiz." dedi.
"UZUN YILLARIN EN İYİ KADROSU KURULDU"
Fenerbahçe'nin son yılların en güçlü kadrolarından birini oluşturduğunu belirten Bedirhan, şampiyonluk yarışında birçok takımın iddialı olacağını söyledi.
Milli oyuncu, "Uzun yılların en iyi kadrosu kuruldu diyebilirim. Ligin en iyilerinden biriyiz, o konuda şüphe yok." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Halkbank, Ziraat Bankkart ve Spor Toto'nun da güçlü kadrolar kurduğunu dile getiren Bedirhan, ligin daha çekişmeli geçmesini beklediğini belirtti.
Tecrübeli voleybolcu, "Bence şu an favori yok. Öyle bir lig oluştu. Bu da ne kadar kaliteli bir lige sahip olduğumuzu gösterir. Bence şampiyonluğun en büyük adaylarından biri biziz." değerlendirmesinde bulundu.
SAKATLIK DURUMUNU AÇIKLADI
2026 FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye'nin tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldiği kadroda bulunan Bedirhan Bülbül, milli takımın performansını ve yaşadığı sakatlığı da değerlendirdi.
Milletler Ligi'nde başarılı bir süreç geçirdiklerini ancak Avrupa Şampiyonası'nda beklentilerin altında kaldıklarını söyleyen Bedirhan, yoğun maç takviminin oyuncuları fiziksel olarak etkilediğini belirtti.
VNL sırasında sakatlık yaşadığını açıklayan milli voleybolcu, "Kariyerimde ilk defa turnuva kaçırdım. Kimse istemezdi ama çok güzel bir VNL etabı geçirdik. Elimizden geleni yaptık. Milli takımdan ayrılalı yaklaşık 5 hafta oldu. Daha yeni yeni kolumu kullanmaya başlayabildim. Ligin ilk haftasında oynayacağımız Ziraat Bankkart maçına yetişmeye çalışıyoruz." dedi.
Bedirhan, sarı-lacivertli taraftarları da Ziraat Bankkart karşılaşması başta olmak üzere sezon boyunca takımlarına destek vermeye davet etti.
KAAN GÜRBÜZ: "HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORUZ"
Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Kaan Gürbüz ise yeni sezonda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şampiyonluk hedeflediklerini vurguladı.
Takım içinde olumlu bir atmosfer bulunduğunu belirten milli voleybolcu, "Daha yeni toplandık diyebilirim. Güzel bir enerjisi var takımın. Efeler Ligi zor bir lig ama biz de iyi bir takımız, kaliteli oyuncularımız var. Biz Fenerbahçe'yiz, her zaman şampiyonluğa oynuyoruz. Bu sene de hedefimiz şampiyonluk. Umarız hedefimize ulaşabileceğimiz güzel bir sezon olur. Avrupa'da da Türkiye'de de şampiyonluğu istiyoruz." ifadelerini kullandı.
MATTHEW ANDERSON SÖZLERİ
Kaan Gürbüz, Fenerbahçe Medicana'nın son dönemdeki en güçlü kadrolarından birine sahip olduğunu düşündüğünü belirterek takım arkadaşı Matthew Anderson'a da ayrı bir parantez açtı.
Milli oyuncu, "Bence bu sene son zamanlarda kurduğumuz en iyi takımlardan birini kurduk. Büyük oyuncular da var Bedirhan gibi. Matthew Anderson var, voleybola başladığımda izliyordum, şimdi aynı takımda oynuyorum. Bunlar mutluluk verici şeyler. Onunla beraber antrenman yapmak benim için büyük bir gurur." dedi.
A Milli Takım'ın Milletler Ligi'ndeki başarısına da değinen Kaan, Avrupa Şampiyonası'nda istedikleri performansı sergileyemediklerini ancak gelecek turnuvalarda daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.
"KUPALARIN EN BÜYÜK TALİPLERİNDEN BİRİYİZ"
Fenerbahçe Medicana'nın yeni sezonun önemli şampiyonluk adaylarından biri olduğunu ifade eden Bedirhan Bülbül, kadrodaki oyuncuların kalitesine vurgu yaptı.
27 yaşındaki voleybolcu, "Bizden beklentiler yüksek. Burada yerlisiyle, yabancısıyla çok büyük isimler var. Fenerbahçe formasını terleten milli takım seviyesinde 7 oyuncu var. Bu da Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Her anlamda hazırız. Kupaların en büyük taliplerinden biriyiz. Yeterli bir ekibe sahibiz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Son topa kadar savaşacağız. Avrupa kupası dahil hepsine talibiz." dedi.
"UZUN YILLARIN EN İYİ KADROSU KURULDU"
Fenerbahçe'nin son yılların en güçlü kadrolarından birini oluşturduğunu belirten Bedirhan, şampiyonluk yarışında birçok takımın iddialı olacağını söyledi.
Milli oyuncu, "Uzun yılların en iyi kadrosu kuruldu diyebilirim. Ligin en iyilerinden biriyiz, o konuda şüphe yok." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Halkbank, Ziraat Bankkart ve Spor Toto'nun da güçlü kadrolar kurduğunu dile getiren Bedirhan, ligin daha çekişmeli geçmesini beklediğini belirtti.
Tecrübeli voleybolcu, "Bence şu an favori yok. Öyle bir lig oluştu. Bu da ne kadar kaliteli bir lige sahip olduğumuzu gösterir. Bence şampiyonluğun en büyük adaylarından biri biziz." değerlendirmesinde bulundu.
SAKATLIK DURUMUNU AÇIKLADI
2026 FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye'nin tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldiği kadroda bulunan Bedirhan Bülbül, milli takımın performansını ve yaşadığı sakatlığı da değerlendirdi.
Milletler Ligi'nde başarılı bir süreç geçirdiklerini ancak Avrupa Şampiyonası'nda beklentilerin altında kaldıklarını söyleyen Bedirhan, yoğun maç takviminin oyuncuları fiziksel olarak etkilediğini belirtti.
VNL sırasında sakatlık yaşadığını açıklayan milli voleybolcu, "Kariyerimde ilk defa turnuva kaçırdım. Kimse istemezdi ama çok güzel bir VNL etabı geçirdik. Elimizden geleni yaptık. Milli takımdan ayrılalı yaklaşık 5 hafta oldu. Daha yeni yeni kolumu kullanmaya başlayabildim. Ligin ilk haftasında oynayacağımız Ziraat Bankkart maçına yetişmeye çalışıyoruz." dedi.
Bedirhan, sarı-lacivertli taraftarları da Ziraat Bankkart karşılaşması başta olmak üzere sezon boyunca takımlarına destek vermeye davet etti.
KAAN GÜRBÜZ: "HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORUZ"
Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Kaan Gürbüz ise yeni sezonda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şampiyonluk hedeflediklerini vurguladı.
Takım içinde olumlu bir atmosfer bulunduğunu belirten milli voleybolcu, "Daha yeni toplandık diyebilirim. Güzel bir enerjisi var takımın. Efeler Ligi zor bir lig ama biz de iyi bir takımız, kaliteli oyuncularımız var. Biz Fenerbahçe'yiz, her zaman şampiyonluğa oynuyoruz. Bu sene de hedefimiz şampiyonluk. Umarız hedefimize ulaşabileceğimiz güzel bir sezon olur. Avrupa'da da Türkiye'de de şampiyonluğu istiyoruz." ifadelerini kullandı.
MATTHEW ANDERSON SÖZLERİ
Kaan Gürbüz, Fenerbahçe Medicana'nın son dönemdeki en güçlü kadrolarından birine sahip olduğunu düşündüğünü belirterek takım arkadaşı Matthew Anderson'a da ayrı bir parantez açtı.
Milli oyuncu, "Bence bu sene son zamanlarda kurduğumuz en iyi takımlardan birini kurduk. Büyük oyuncular da var Bedirhan gibi. Matthew Anderson var, voleybola başladığımda izliyordum, şimdi aynı takımda oynuyorum. Bunlar mutluluk verici şeyler. Onunla beraber antrenman yapmak benim için büyük bir gurur." dedi.
A Milli Takım'ın Milletler Ligi'ndeki başarısına da değinen Kaan, Avrupa Şampiyonası'nda istedikleri performansı sergileyemediklerini ancak gelecek turnuvalarda daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.