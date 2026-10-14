Mason Greenwood, 4 yıl sonra bir ilki yaşayacak!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma, Mason Greenwood için ayrı bir önem taşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcusu, mücadelede forma giymesi halinde 4 yıllık aranın ardından bir İngiliz takımına karşı deplasmanda sahaya çıkacak.
4 YIL SONRA BİR İLK!
Manchester United formasıyla son karşılaşmasına Ocak 2022'de çıkan Mason Greenwood, İngiliz ekibinden ayrılmasının ardından Getafe ve Marsilya'da görev yaptı.
25 yaşındaki futbolcu, bu süreçte bir İngiliz takımına karşı deplasmanda oynanan herhangi bir karşılaşmada forma giymedi.
GÖZLER ASTON VILLA MAÇINDA
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı mücadelede görev alması beklenen Greenwood, 4 yıl sonra ilk kez bir İngiliz ekibine karşı deplasmanda sahaya çıkma fırsatı yakalayacak.
İngiliz yıldızın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin hücum hattında görev yapması bekleniyor.
4 YIL SONRA BİR İLK!
Manchester United formasıyla son karşılaşmasına Ocak 2022'de çıkan Mason Greenwood, İngiliz ekibinden ayrılmasının ardından Getafe ve Marsilya'da görev yaptı.
25 yaşındaki futbolcu, bu süreçte bir İngiliz takımına karşı deplasmanda oynanan herhangi bir karşılaşmada forma giymedi.
GÖZLER ASTON VILLA MAÇINDA
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı mücadelede görev alması beklenen Greenwood, 4 yıl sonra ilk kez bir İngiliz ekibine karşı deplasmanda sahaya çıkma fırsatı yakalayacak.
İngiliz yıldızın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin hücum hattında görev yapması bekleniyor.