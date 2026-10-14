UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın heyecanı devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Devler Ligi'nde bugün (Çarşamba) 9 maç oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de bugün Aston Villa deplasmanına konuk olacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı ve muhtemel 11'ler.... Maçların TV programı için tıklayınız.
19.45 | FEYENOORD - COMO
MUHTEMEL 11'LER
Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente
Como: Butez; Yan Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas
19.45 | LASK - LIVERPOOL
MUHTEMEL 11'LER
LASK: Jungwirth; Mbuyamba, Tornich, Andrade; Jorgensen, Daněk, Bogarde, Horvath, Dibango; Kalajdzic, Lang
Liverpool: Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Koumas
22.00 | ROMA - REAL MADRID
MUHTEMEL 11'LER
Roma: Gollini; Mancini, Balerdi, N'Dicka; Molina, De Roon, Koné, Wesley França; Soulé; Dybala, Malen
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Vinícius Junior; Mbappe
22.00 | SHAKHTAR DONETSK - AEK
MUHTEMEL 11'LER
Shakhtar Donetsk: Riznyk; Vinícius Tobías, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza; Kauã Elias
AEK: Brignoli; Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitális, Koita; Jović, Zini
22.00 | BODO/GLIMT - BORUSSIA DORTMUND
MUHTEMEL 11'LER
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Aleesami, Gundersen, Bjorkan, Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge.
Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Bensebaini; Sabitzer, Veerman, Nmecha, Svensson; Bellingham, Beier; Guirassy
22.00 | MANCHESTER CITY - PARIS SAINT-GERMAIN
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Rúben Dias, Gvardiol; Fernández, Anderson; Semenyo, Foden, Cherki; Haaland
Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
22.00 | REAL BETIS - PORTO
MUHTEMEL 11'LER
Real Betis: lvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Bernal, Dani Ceballos; Rodrigo Riquelme, Isco, Abde Ezzalzouli; Parrott
Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Kiwior, Francisco Moura; Gabriel Veiga, Rosário, Froholdt; Pepe, Andre Silva, Pietuszewski
22.00 | SLOVAN BRATISLAVA - STUTTGART
MUHTEMEL 11'LER
Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Martínez, Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Sporar, Suleiman Camara
Stuttgart: Seimen; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Prömel, Stiller; El Khannouss, Undav, Führich; Demirovic
22.00 | ASTON VILLA - FENERBAHÇE
MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelof, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson.
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedoo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Greenwood, Vedat Muriqi.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı ve muhtemel 11'ler.... Maçların TV programı için tıklayınız.
19.45 | FEYENOORD - COMO
MUHTEMEL 11'LER
Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente
Como: Butez; Yan Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas
19.45 | LASK - LIVERPOOL
MUHTEMEL 11'LER
LASK: Jungwirth; Mbuyamba, Tornich, Andrade; Jorgensen, Daněk, Bogarde, Horvath, Dibango; Kalajdzic, Lang
Liverpool: Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Koumas
22.00 | ROMA - REAL MADRID
MUHTEMEL 11'LER
Roma: Gollini; Mancini, Balerdi, N'Dicka; Molina, De Roon, Koné, Wesley França; Soulé; Dybala, Malen
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Vinícius Junior; Mbappe
22.00 | SHAKHTAR DONETSK - AEK
MUHTEMEL 11'LER
Shakhtar Donetsk: Riznyk; Vinícius Tobías, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza; Kauã Elias
AEK: Brignoli; Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitális, Koita; Jović, Zini
22.00 | BODO/GLIMT - BORUSSIA DORTMUND
MUHTEMEL 11'LER
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Aleesami, Gundersen, Bjorkan, Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge.
Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Bensebaini; Sabitzer, Veerman, Nmecha, Svensson; Bellingham, Beier; Guirassy
22.00 | MANCHESTER CITY - PARIS SAINT-GERMAIN
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Rúben Dias, Gvardiol; Fernández, Anderson; Semenyo, Foden, Cherki; Haaland
Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
22.00 | REAL BETIS - PORTO
MUHTEMEL 11'LER
Real Betis: lvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Bernal, Dani Ceballos; Rodrigo Riquelme, Isco, Abde Ezzalzouli; Parrott
Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Kiwior, Francisco Moura; Gabriel Veiga, Rosário, Froholdt; Pepe, Andre Silva, Pietuszewski
22.00 | SLOVAN BRATISLAVA - STUTTGART
MUHTEMEL 11'LER
Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Martínez, Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Sporar, Suleiman Camara
Stuttgart: Seimen; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Prömel, Stiller; El Khannouss, Undav, Führich; Demirovic
22.00 | ASTON VILLA - FENERBAHÇE
MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelof, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson.
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedoo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Greenwood, Vedat Muriqi.