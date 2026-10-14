Dün
BİTTİ
Hoffenheim
2
Beşiktaş
3
Dün
BİTTİ
Lyon
3
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
2
Hapoel Beer Sheva
1
Dün
BİTTİ
Union St.Gilloise
1
Real Sociedad
1
Dün
BİTTİ
RB Salzburg
0
AC Milan
4
Dün
BİTTİ
Torreense
1
Sunderland
2
Dün
BİTTİ
NK Celje
0
Omonia Nicosia
3
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Lillestroem
1
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
0
Leverkusen
4
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
1
Anderlecht
0
Dün
BİTTİ
Ferencvaros
2
Viktoria Plzen
1
Dün
BİTTİ
Marsilya
0
Olympiakos
1
Dün
BİTTİ
Benfica
4
Celtic
1
Dün
BİTTİ
Rennes
2
OFI Crete
1
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
Sturm Graz
0
Dün
BİTTİ
Jagiellonia Bialystok
3
Ararat Armenia
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
NEC Nijmegen
1
Levski
1
Dün
BİTTİ
Panathinaikos
2
Borac BL
1
Dün
BİTTİ
Gent
1
AGF
0
Dün
BİTTİ
Egnatia
1
FC Midtjylland
1
Dün
BİTTİ
Riga FC
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
Lugano
3
FK Crvena Zvezda
2
Dün
BİTTİ
Mjaellby
2
Inter Club d'Escaldes
0
Dün
BİTTİ
CSKA Sofya
1
AS Monaco
2
Dün
BİTTİ
Hajduk Split
2
Ajax
1
Dün
BİTTİ
U.Craiova
1
Getafe
1
Dün
BİTTİ
St.Truiden
2
Iberia 1999
0
Dün
BİTTİ
FC Twente
1
Thun
0
Dün
BİTTİ
Brighton
4
FK Kauno Zalgiris
0

İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İşte Devler Ligi'nde program...

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 09:46
Haber: Sporx.com
İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın heyecanı devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Devler Ligi'nde bugün (Çarşamba) 9 maç oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de bugün Aston Villa deplasmanına konuk olacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı ve muhtemel 11'ler.... Maçların TV programı için tıklayınız.

19.45 | FEYENOORD - COMO

MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Como: Butez; Yan Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas

19.45 | LASK - LIVERPOOL

MUHTEMEL 11'LER

LASK: Jungwirth; Mbuyamba, Tornich, Andrade; Jorgensen, Daněk, Bogarde, Horvath, Dibango; Kalajdzic, Lang

Liverpool: Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Koumas

22.00 | ROMA - REAL MADRID

MUHTEMEL 11'LER

Roma: Gollini; Mancini, Balerdi, N'Dicka; Molina, De Roon, Koné, Wesley França; Soulé; Dybala, Malen

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Vinícius Junior; Mbappe

22.00 | SHAKHTAR DONETSK - AEK

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Vinícius Tobías, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza; Kauã Elias

AEK: Brignoli; Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitális, Koita; Jović, Zini

22.00 | BODO/GLIMT - BORUSSIA DORTMUND

MUHTEMEL 11'LER

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Aleesami, Gundersen, Bjorkan, Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge.

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Bensebaini; Sabitzer, Veerman, Nmecha, Svensson; Bellingham, Beier; Guirassy

22.00 | MANCHESTER CITY - PARIS SAINT-GERMAIN

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Guéhi, Rúben Dias, Gvardiol; Fernández, Anderson; Semenyo, Foden, Cherki; Haaland

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

22.00 | REAL BETIS - PORTO

MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: lvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Bernal, Dani Ceballos; Rodrigo Riquelme, Isco, Abde Ezzalzouli; Parrott

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Kiwior, Francisco Moura; Gabriel Veiga, Rosário, Froholdt; Pepe, Andre Silva, Pietuszewski

22.00 | SLOVAN BRATISLAVA - STUTTGART

MUHTEMEL 11'LER

Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Martínez, Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Sporar, Suleiman Camara

Stuttgart: Seimen; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Prömel, Stiller; El Khannouss, Undav, Führich; Demirovic

22.00 | ASTON VILLA - FENERBAHÇE

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelof, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson.



Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedoo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Greenwood, Vedat Muriqi.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.