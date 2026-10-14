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Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanına gidiyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 11:27
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanına gidiyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında perşembe günü Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic formda

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve santrfor Dusan Vlahovic, son zamanlardaki performansıyla dikkati çekiyor.

Bu sezon 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Orkun, etkili oyununu Almanya deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Sırp golcü Dusan Vlahovic de oynadığı 8 müsabakada 6 golle ön plana çıktı.

Söz konusu iki oyuncu, Hoffenheim maçında Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak.

Avrupa'da 7 maçın 6'sını kazandı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı.

Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.

Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı.

Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Hoffenheim'da tanıdık bir yüz: Ozan Kabak

Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı Hoffenheim'da tanıdık bir yüz dikkati çekiyor.

Alman ekibinin savunmasında görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı.

Söz konusu maçlarda Ozan, 1 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu

Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şunlar:

Kaleciler: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

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