Dusan Vlahovic, antrenmana çıkmadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile karşılaşacak Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dusan Vlahovic, mide ağrısı olduğu için Hoffenheim maçı öncesi son antrenmanda yer almadı. Sırp golcüye serum tedavisi uygulandı.
A Spor'da yer alan habere göre, tesislerde serum tedavisi uygulanan Dusan Vlahovic'in kamp kadrosunda yer alması bekleniyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 8 maçta süre bulan Vlahovic, 6 kez ağları havalandırdı.
A Spor'da yer alan habere göre, tesislerde serum tedavisi uygulanan Dusan Vlahovic'in kamp kadrosunda yer alması bekleniyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 8 maçta süre bulan Vlahovic, 6 kez ağları havalandırdı.