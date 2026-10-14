Payton Pritchard'ın menajerinin ESPN'den Shams Charania'ya verdiği bilgiye göre Boston Celtics, tecrübeli guard ile iki yıllık, 44,2 milyon dolarlık yeni anlaşma yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sözleşmede 2029-30 sezonu için her iki tarafın da onayını gerektiren karşılıklı opsiyon bulunuyor.
Son yıllarda Celtics'in önemli parçalarından biri haline gelen Pritchard, 2024-25 sezonunda maç başına 14,3 sayı üreterek NBA'de Yılın Altıncı Adamı seçilmişti.
28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon performansını daha da ileri taşıdı ve 17 sayı ile 5,2 asist ortalamalarıyla her iki alanda da kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaştı.
Pritchard, Boston'ın 2023-24 sezonunda NBA şampiyonluğunu kazanan kadrosunda da yer almıştı.
Celtics tarafından 2020 NBA Draftı'nda ilk tur 26. sıradan seçilen Pritchard, kariyerinde maç başına 10,6 sayı ortalamasına sahip.
Tecrübeli guard, yüzde 45,7 saha içi ve yüzde 39,4 üçlük isabetiyle oynarken son üç sezonun her birinde en az 79 normal sezon maçında forma giydi.
Son yıllarda Celtics'in önemli parçalarından biri haline gelen Pritchard, 2024-25 sezonunda maç başına 14,3 sayı üreterek NBA'de Yılın Altıncı Adamı seçilmişti.
28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon performansını daha da ileri taşıdı ve 17 sayı ile 5,2 asist ortalamalarıyla her iki alanda da kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaştı.
Pritchard, Boston'ın 2023-24 sezonunda NBA şampiyonluğunu kazanan kadrosunda da yer almıştı.
Celtics tarafından 2020 NBA Draftı'nda ilk tur 26. sıradan seçilen Pritchard, kariyerinde maç başına 10,6 sayı ortalamasına sahip.
Tecrübeli guard, yüzde 45,7 saha içi ve yüzde 39,4 üçlük isabetiyle oynarken son üç sezonun her birinde en az 79 normal sezon maçında forma giydi.