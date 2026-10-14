Miami Heat yıldızı Giannis Antetokounmpo, sözleşme uzatmasına hak kazandı. Ancak ocak ayını beklemesi halinde imzalayabileceği anlaşmanın toplam değeri 82 milyon dolar artacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Giannis Antetokounmpo, 1 Ekim itibarıyla Miami Heat ile sözleşme uzatmasına imza atma hakkı kazandı.
Ancak Yunan yıldızın ocak ayına, hatta 2027 yazına kadar beklemesi, çok daha yüksek tutarlı bir anlaşma yapmasının önünü açabilir.
Milwaukee Bucks'tan Miami'ye 6 Temmuz'da takas edilen Antetokounmpo'nun şu anki uzatma seçenekleri, üç yıl için 194 milyon dolar veya iki yıl için 135,1 milyon dolar ile sınırlı.
Takasın üzerinden altı ay geçeceği 6 Ocak'ta ise yıldız oyuncu, dört yıllığına 276 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına hak kazanacak.
Bu anlaşmanın ilk yılı, mevcut sözleşmesindeki 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunun yerini alacak.
Antetokounmpo'nun daha uzun süre beklemesi halinde kazanabileceği tutar daha da artabilir.
Ocak ayında uzatma imzalamaması durumunda Yunan yıldız, Nikola Jokic'in Denver Nuggets'ta izlediği yola benzer şekilde, 2027 yazında serbest oyuncu olarak Miami ile yeniden anlaşabilir.
Bu seçenek, Antetokounmpo'nun beş yıllığına 357 milyon dolarlık sözleşme imzalamasına olanak sağlayacak.
Böyle bir anlaşma, kariyeri boyunca NBA sözleşmelerinden elde edeceği toplam kazancı 754 milyon dolara çıkararak onu lig tarihinin bu alandaki zirvesine taşıyacak.
Heat'teki ilk sezonuna hazırlanan Antetokounmpo, aralık ayında 32 yaşına girecek.
Ancak Yunan yıldızın ocak ayına, hatta 2027 yazına kadar beklemesi, çok daha yüksek tutarlı bir anlaşma yapmasının önünü açabilir.
Milwaukee Bucks'tan Miami'ye 6 Temmuz'da takas edilen Antetokounmpo'nun şu anki uzatma seçenekleri, üç yıl için 194 milyon dolar veya iki yıl için 135,1 milyon dolar ile sınırlı.
Takasın üzerinden altı ay geçeceği 6 Ocak'ta ise yıldız oyuncu, dört yıllığına 276 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına hak kazanacak.
Bu anlaşmanın ilk yılı, mevcut sözleşmesindeki 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunun yerini alacak.
Antetokounmpo'nun daha uzun süre beklemesi halinde kazanabileceği tutar daha da artabilir.
Ocak ayında uzatma imzalamaması durumunda Yunan yıldız, Nikola Jokic'in Denver Nuggets'ta izlediği yola benzer şekilde, 2027 yazında serbest oyuncu olarak Miami ile yeniden anlaşabilir.
Bu seçenek, Antetokounmpo'nun beş yıllığına 357 milyon dolarlık sözleşme imzalamasına olanak sağlayacak.
Böyle bir anlaşma, kariyeri boyunca NBA sözleşmelerinden elde edeceği toplam kazancı 754 milyon dolara çıkararak onu lig tarihinin bu alandaki zirvesine taşıyacak.
Heat'teki ilk sezonuna hazırlanan Antetokounmpo, aralık ayında 32 yaşına girecek.