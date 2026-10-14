Milan, Pavlovic'in sözleşmesini uzattı

Milan, savunma oyuncusu Strahinja Pavlovic ile yeni sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, sözleşmesi 2028'e kadar devam eden 25 yaşındaki oyuncu ile 2031 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
2024 yılında Milan'a imza atan Sırp futbolcu, İtalyan ekibinde 80 maça çıktı. Pavlovic, bu maçlarda savunma performansıyla birlikte 7 gol, 4 asist ile skor katkısı da sağladı.
2024 yılında Milan'a imza atan Sırp futbolcu, İtalyan ekibinde 80 maça çıktı. Pavlovic, bu maçlarda savunma performansıyla birlikte 7 gol, 4 asist ile skor katkısı da sağladı.