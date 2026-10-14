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Selçuk İnan'dan Göztepe açıklaması! İki futbolcunun son durumu

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Göztepe karşılaşması öncesinde galibiyet hedeflediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 15:06
Haber: AA
Selçuk İnan'dan Göztepe açıklaması! İki futbolcunun son durumu
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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Selçuk İnan, takımın son durumu ve Göztepe mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"SON SANİYEYE KADAR MÜCADELE EDEN BİR TAKIM İSTİYORUM"

Sahada son saniyeye kadar mücadele eden bir takım oluşturmak istediğini belirten Selçuk İnan, futbolcularının çalışma isteğinden memnun olduğunu söyledi.

Oyuncularının kulübe karşı yüksek aidiyet hissettiğini vurgulayan İnan, yoğun çalışmalarının zaman zaman hem skor hem de oyun olarak karşılığını aldıklarını ifade etti.

BEŞİKTAŞ MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında puan alamamalarına rağmen iyi bir mücadele sergilediklerini belirten İnan, artık Göztepe karşılaşmasına odaklandıklarını dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, ligde her karşılaşmanın zorlu geçtiğine dikkat çekti.

"İNŞALLAH KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ"

Göztepe'nin oyun yapısını değerlendiren Selçuk İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Göztepe, her ne kadar düşüşte bir takım olarak gözükse de belli oyun planı, iyi hocaları ve güçlü oyun yapısı var. Bunu biliyoruz. Son maçta da kazandılar. Çok zevkli ve mücadeleci maç olacağını düşünüyorum. Rakibin eksilerini, artılarını oyuncularımızla çalışacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz."

İKİ FUTBOLCUNUN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Selçuk İnan, Göztepe karşılaşması öncesinde oyuncularının sağlık durumlarına da değindi.

İnan, Anfernee Dijksteel'in Göztepe maçında büyük ihtimalle takımla birlikte olacağını belirtirken Matej Maglica'nın henüz takımla antrenmanlara başlamadığını söyledi.

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