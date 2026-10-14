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Pedro Porro, Tottenham'dan ayrılabilir; Barcelona takipte

Tottenham'da forma giyen Pedro Porro'nun Premier Lig'deki geleceğini sorguladığı ve İspanya'ya dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Barcelona'nın 27 yaşındaki sağ bekin durumunu yakından takip ettiği belirtildi

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 17:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pedro Porro, Tottenham'dan ayrılabilir; Barcelona takipte
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Tottenham'ın İspanyol futbolcusu Pedro Porro'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Premier Lig'de kariyerini sürdüren 27 yaşındaki oyuncunun İspanya'ya dönmeyi değerlendirdiği ve Barcelona'nın transfer gelişmelerini yakından izlediği aktarıldı.

Sport'un haberine göre Haziran 2031'e kadar Tottenham ile sözleşmesi bulunan Porro, Barcelona'nın sağ bek adayları arasında yer alıyor.

FLICK'İN ARADIĞI ÖZELLİKLERE SAHİP

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in savunma hattında görmek istediği özellikleri taşıdığı belirtilen İspanyol futbolcu; hücumdaki etkinliği, hızı ve uluslararası tecrübesiyle öne çıkıyor. Ancak Katalan ekibinin bu transfer için somut adım atması, mevcut kadrodaki ayrılıklara bağlı.

KOUNDE VEYA BALDE AYRILIRSA...

Barcelona, Jules Kounde veya Alejandro Balde'den biri takımdan ayrılmadığı sürece bek pozisyonuna yüksek maliyetli bir yatırım yapmayı planlamıyor. Kounde'nin olası vedası sağ bekte boşluk yaratabilecekken Balde'nin ayrılığı da yeni bir transfer için finansal kaynak sağlayabilir.

TOTTENHAM'IN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Tottenham'ın sözleşmesi 2031 yılına kadar devam eden Porro'yu bırakmaya istekli olup olmadığı henüz bilinmiyor. İngiliz ekibinin oyuncusu için yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi beklenirken, Porro'nun takımdan ayrılma isteği de transfer sürecinde önemli rol oynayabilir.

Barcelona'nın İspanyol sağ bek için harekete geçip geçmeyeceği, öncelikle kadrosunda yaşanacak olası ayrılıkların ardından netlik kazanacak. 

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