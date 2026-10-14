Fenerbahçe U19, Gençlik Ligi'nde Aston Villa'ya kayıp

UEFA Gençlik Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe U19, İngiltere temsilcisi Aston Villa U19'a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EMİN'İN ÇABASI YETMEDİ
Ev sahibi Aston Villa, 22. dakikada Daniel Adediran'ın golüyle öne geçti. İngiliz ekibi, 68. dakikada Erinoluwa Orebowale'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Fenerbahçe, 79. dakikada Emin Eren Sayar'ın attığı golle farkı bire indirse de kalan dakikalarda eşitliği sağlayamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE İLK İKİ MAÇI KAYBETTİ
Bu sonucun ardından Aston Villa U19, UEFA Gençlik Ligi'nde 3 puana ulaştı. Fenerbahçe U19 ise organizasyondaki ilk iki maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Ev sahibi Aston Villa, 22. dakikada Daniel Adediran'ın golüyle öne geçti. İngiliz ekibi, 68. dakikada Erinoluwa Orebowale'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Fenerbahçe, 79. dakikada Emin Eren Sayar'ın attığı golle farkı bire indirse de kalan dakikalarda eşitliği sağlayamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE İLK İKİ MAÇI KAYBETTİ
Bu sonucun ardından Aston Villa U19, UEFA Gençlik Ligi'nde 3 puana ulaştı. Fenerbahçe U19 ise organizasyondaki ilk iki maçından da mağlubiyetle ayrıldı.