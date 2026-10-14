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Ümraniyespor-Boluspor maçına yağmur engeli!

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor-Boluspor maçı, yoğun yağış nedeniyle Boluspor'un 1-0 üstünlüğü sürerken 58. dakikada ertelendi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 18:59 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 19:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ümraniyespor-Boluspor maçına yağmur engeli!
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasındaki Eminevim Ümraniyespor-Boluspor karşılaşması, sağanak nedeniyle tatil edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki maçta hakem Berkay Erdemir, sağanak nedeniyle 58. dakikada oyunu durdurarak zemini kontrol etti. Yaklaşık 8 dakikalık bir kontrolün ardından Erdemir, yardımcılarıyla soyunma odasına gitti.

Hakem Erdemir, yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından zemini yeniden kontrol etti. Topun zeminde sekmemesinin ardından Erdemir, maçı tatil etti.

Boluspor, karşılaşmanın durduğu 58. dakikaya 1-0 üstün girmişti. Konuk ekipte Zeki Dursun, 25. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirmişti.

Ayrıca Bolusporlu futbolcu Furkan Emin Kaçmaz, 46. dakikada direkt kırmızı kart görmüştü.

Müsabakayla ilgili kararı, Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

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