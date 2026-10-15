Fenerbahçe Tarfin, Avrupa'ya galibiyetle başladı!

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında konuk olduğu İspanya ekibi Valencia Basket'i 88-69 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya'nın Valensiya kentindeki Roig Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 27-12 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devre sonunda da soyunma odasına 50-30 üstün gitti.
Üçüncü çeyreği 68-51 önde bitiren Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 88-69 galip ayrıldı.
Üçüncü çeyreği 68-51 önde bitiren Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 88-69 galip ayrıldı.