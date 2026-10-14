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Galatasaray MCT Technic, KJ Simpson Jr.'ı kadrosuna kattı

Galatasaray MCT Technic, Amerikalı oyun kurucu KJ Simpson Jr. ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 21:12
Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray MCT Technic, KJ Simpson Jr.'ı kadrosuna kattı
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Galatasaray MCT Technic, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Amerikalı oyun kurucu KJ Simpson Jr.'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, NBA ve NBA G League deneyimi bulunan 24 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağlandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA DRAFTI'NDA 42. SIRADAN SEÇİLDİ

8 Ağustos 2002'de Kaliforniya'nın West Hills şehrinde dünyaya gelen ve 1,85 metre boyunda olan Simpson, kolej kariyerini Colorado Üniversitesi'nde geçirdi. Amerikalı oyuncu, 2024 NBA Draftı'nda Charlotte Hornets tarafından ikinci turda 42. sıradan seçildi.

NBA kariyerinde Charlotte Hornets ve Denver Nuggets formalarını giyen Simpson, NBA G League'de de Greensboro Swarm ve Grand Rapids Gold takımlarında görev yaptı.

KOLEJ KARİYERİNDE ÖNE ÇIKTI

Colorado Üniversitesi'ndeki son sezonunda 37 maçta forma giyen Simpson, 19,7 sayı, 5,8 ribaund ve 4,9 asist ortalamaları yakaladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 43,4 isabet oranıyla oynayan Amerikalı guard, sezon sonunda All-Pac-12 First Team ve Pac-12 All-Tournament Team kadrolarına seçildi.

Simpson, 2025-2026 sezonunda Grand Rapids Gold formasıyla çıktığı 8 maçta 19,8 sayı ve 5,3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Denver Nuggets formasıyla 2026 NBA Yaz Ligi'nde de görev alan oyuncu, iki maçta 18 sayı ve 6,5 asist ortalamaları kaydetti.

Galatasaray MCT Technic, transfer duyurusunda KJ Simpson Jr.'a sarı-kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon diledi ve Amerikalı oyuncuya Galatasaray ailesine hoş geldin mesajı verdi.

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