Galatasaray savunması sallanıyor!

Galatasaray bu sezon 9 resmi maçta tam 18 gol yiyerek çok kötü bir tablo çizdi. Geçen sezon maç başına 1.09 gol yiyen sarı-kırmızılılar 18. golü 20. resmi maçta kalesinde görmüştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray bu sezon savunma performansıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.
Okan Buruk'la geride bıraktığımız 4 sezonda hep defansif verileriyle ön plana çıkan sarı-kırmızılılar bu kez tam tersi bir görüntü sergiliyor. Galatasaray bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 9 resmi karşılaşmaya çıkarken kalesinde toplam 18 gol gördü.
SAVUNMA KISMI DİBE VURDU
Maç başına 2 gol yiyerek işin savunma kısmında adeta dibe vuran Cimbom bir türlü bu soruna çözüm bulamıyor. Geçen sezon maç başına kalesinde 1.09 gol gören sarı-kırmızılılar 18. golü 20. resmi maçta yemişti.
Galatasaray'ın gol yeme oranı 2024-25 sezonunda 1.21, 2023-24 sezonunda 1.01 ve 2022-23 sezonunda ise 0.82'ydi.
KÖTÜYE GİDEN PERFORMANSLARI
Bu sezon başta Abdülkerim Bardakcı olmak üzere futbolcuların bireysel olarak kötüye giden performansları da bu tablonun ortaya çıkmasında etkili oldu.
Okan Buruk'la geride bıraktığımız 4 sezonda hep defansif verileriyle ön plana çıkan sarı-kırmızılılar bu kez tam tersi bir görüntü sergiliyor. Galatasaray bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 9 resmi karşılaşmaya çıkarken kalesinde toplam 18 gol gördü.
SAVUNMA KISMI DİBE VURDU
Maç başına 2 gol yiyerek işin savunma kısmında adeta dibe vuran Cimbom bir türlü bu soruna çözüm bulamıyor. Geçen sezon maç başına kalesinde 1.09 gol gören sarı-kırmızılılar 18. golü 20. resmi maçta yemişti.
Galatasaray'ın gol yeme oranı 2024-25 sezonunda 1.21, 2023-24 sezonunda 1.01 ve 2022-23 sezonunda ise 0.82'ydi.
KÖTÜYE GİDEN PERFORMANSLARI
Bu sezon başta Abdülkerim Bardakcı olmak üzere futbolcuların bireysel olarak kötüye giden performansları da bu tablonun ortaya çıkmasında etkili oldu.