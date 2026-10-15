Okan Buruk'tan Barcelona sonrası üç isme kulübe yolu

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek. Okan Buruk, Barcelona maçının kadrosundan 3 futbolcuyu kulübeye gönderecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray'da gözler Trendyol Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçına çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk, başkentteki mücadelenin kadrosunda bir dizi değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Buna göre Okan Buruk, Barcelona maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu toplam 4 değişiklik yapacak. Tecrübeli teknik adam, eldivenleri yine Uğurcan Çakır'a teslim edecek.
BARIŞ ALPER YENİDEN SOL KANADA
TRT Spor'un haberine göre Okan Buruk, Barış Alper'i sağ bekten alıp yeniden sol açık bölgesinde görevlendirecek. Sağ bekte ise Roland Sallai olacak.
STOPER İKİLİSİ DAVINSON-ABDÜLKERİM
Gençlerbirliği maçında Galatasaray'ın stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı olacak. Sol bekte ise forma yine Eren Elmalı'ya gidecek.
TORREIRA'NIN YERİNE LEMINA
Orta sahada kırmızı kart cezalısı olan Lucas Torreira'nın yerine Mario Lemina'nın forma giymesi bekleniyor. Lemina'nın yanında Gabriel Sara ve önlerinde Batrakov'un görev alması olası.
SANE İLK 11'E DÖNÜYOR
Okan Buruk'un sol kanattaki tercihinin ise Leroy Sane olması bekleniyor. deneyimli teknik adam, Barcelona maçında bu mevkide Yunus Akgün'e şans vermişti. Yine Barcelona karşısında sol açıkta forma verilen Rafael Leao'nun başkentte kulübede beklemesi muhtemel.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçındaki gol ayağı ise Victor Osimhen olacak.
TORREIRA VE UGOCHUKWU YOK
Lucas Torreira'nın yanı sıra kırmızı kart cezası devam eden Ugochukwu, bu karşılaşmada da takımını yalnız bırakacak. Cezası biten Okan Buruk ise kulübedeki yerini alabilecek.
Galatasaray'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına çıkacağı müsabaka 17 Ekim Cumartesi günü 16:00'da başlayacak.
Teknik direktör Okan Buruk, başkentteki mücadelenin kadrosunda bir dizi değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Buna göre Okan Buruk, Barcelona maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu toplam 4 değişiklik yapacak. Tecrübeli teknik adam, eldivenleri yine Uğurcan Çakır'a teslim edecek.
BARIŞ ALPER YENİDEN SOL KANADA
TRT Spor'un haberine göre Okan Buruk, Barış Alper'i sağ bekten alıp yeniden sol açık bölgesinde görevlendirecek. Sağ bekte ise Roland Sallai olacak.
STOPER İKİLİSİ DAVINSON-ABDÜLKERİM
Gençlerbirliği maçında Galatasaray'ın stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı olacak. Sol bekte ise forma yine Eren Elmalı'ya gidecek.
TORREIRA'NIN YERİNE LEMINA
Orta sahada kırmızı kart cezalısı olan Lucas Torreira'nın yerine Mario Lemina'nın forma giymesi bekleniyor. Lemina'nın yanında Gabriel Sara ve önlerinde Batrakov'un görev alması olası.
SANE İLK 11'E DÖNÜYOR
Okan Buruk'un sol kanattaki tercihinin ise Leroy Sane olması bekleniyor. deneyimli teknik adam, Barcelona maçında bu mevkide Yunus Akgün'e şans vermişti. Yine Barcelona karşısında sol açıkta forma verilen Rafael Leao'nun başkentte kulübede beklemesi muhtemel.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçındaki gol ayağı ise Victor Osimhen olacak.
TORREIRA VE UGOCHUKWU YOK
Lucas Torreira'nın yanı sıra kırmızı kart cezası devam eden Ugochukwu, bu karşılaşmada da takımını yalnız bırakacak. Cezası biten Okan Buruk ise kulübedeki yerini alabilecek.
Galatasaray'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına çıkacağı müsabaka 17 Ekim Cumartesi günü 16:00'da başlayacak.