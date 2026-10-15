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Samsunspor, Nenad Bjelica'yı açıkladı!

Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 16:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Samsunspor.org
Samsunspor, Nenad Bjelica'yı açıkladı!
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Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile 2026–2027 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Futbol Direktörü Fuat Çapa ve yeni teknik direktör Nenad Bjelica, Samsunspor'un hedefleri ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KULÜBÜMÜZÜN STRATEJİSİNE VE VİZYONUNA UYGUN BİR İSİM"

İmza töreninde konuşan futbol direktörü Fuat Çapa, teknik direktör seçiminde uzun vadeli hedeflerini ve oyuncu gelişimini ön planda tuttuklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Thorsten Fink ile yollarımızın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başladık. Oyuncu transferlerinde olduğu gibi teknik direktör seçiminde de kulübümüzün oyun anlayışına, stratejisine ve uzun vadeli hedeflerine uygun isimleri değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda her zaman hazır bir teknik direktör listemiz bulunuyor. Nenad Bjelica da bu listede yer alan isimlerden biriydi.

Biz bir teknik direktörün başarısını yalnızca elde ettiği puan ortalamasıyla değerlendirmiyoruz. Görev yaptığı kulübe kattığı değer, oyuncuların bireysel gelişimine sağladığı katkı ve takımın oyun anlayışına kazandırdıkları da bizim için büyük önem taşıyor. Hocamızın Trabzonspor dönemindeki çalışmalarını da bu bakış açısıyla olumlu değerlendiriyoruz.

Genç, dinamik ve gelişime açık bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu nedenle yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktörle çalışmayı hedefledik. Nenad Bjelica'nın tecrübesi, futbol anlayışı ve genç oyuncularla çalışma konusundaki yaklaşımıyla kulübümüz için doğru bir tercih olduğuna inanıyoruz.

Hocamızın göreve başlamadan önce takımımızı detaylı şekilde analiz etmiş olması da bizim açımızdan oldukça değerli. Oyuncularımızın özelliklerine, becerilerine ve gelişim potansiyellerine hâkim olduğunu görmek, göreve ne kadar hazır olduğunun önemli bir göstergesi. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."

"MÜCADELEYE HAZIRIM"

İmza töreninde konuşan yeni teknik direktör Nenad Bjelica ise Samsunspor ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle Futbol Direktörümüz Fuat Çapa'ya güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren son derece sıcak ve samimi bir şekilde karşılandık. Samsunspor gibi köklü bir kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum.

Kariyerim boyunca yaklaşık 10 farklı ülkede çalışma fırsatı buldum. Farklı liglerde, farklı futbol kültürlerinde ve zorlu süreçlerde önemli deneyimler kazandım. Görev yaptığım her kulüpte hedeflerimize ulaşmak için büyük bir özveriyle çalıştık.

Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk futbolunu seviyorum. Bu ülkenin futbola olan tutkusu benim için her zaman çok özel olmuştur. Samsunspor'dan teklif aldığımda hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Burada önemli bir potansiyel ve birlikte başarabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum.

Göreve başlamadan önce takımımızı detaylı şekilde analiz ettim. Kadromuzda önemli bir kalite, yetenek ve gelişim potansiyeli bulunduğunu gördüm. Daha önce Dinamo Zagreb ve Lech Poznań'da genç oyuncularla çalışma ve onların gelişimine katkı sağlama fırsatım oldu. Genç futbolcularla çalışmayı, onların potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve takıma kazandırmayı seviyorum.

Önümüzde önemli bir süreç var. Bu sürecin sorumluluğunun farkındayım ve bu mücadeleye hazırım."

"HEDEFLERİMİZE HEP BİRLİKTE ULAŞABİLİRİZ"

Samsunspor'un hedeflerine ulaşmasında birlik, beraberlik ve ortak çalışma anlayışının önemine dikkat çeken teknik direktör Nenad Bjelica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezon sonuna kadar ulaşmak istediğimiz belirli hedeflerimiz bulunuyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için kulübümüzdeki herkesin aynı doğrultuda hareket etmesi ve ortak bir anlayışla çalışması gerekiyor.

Öncelikli amacımız oyuncularımıza özgüven kazandırmak, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak ve takımımızın sahadaki performansını her geçen gün daha ileriye taşımak. Bunun için disiplinli, kararlı ve yoğun bir çalışma sürecine ihtiyacımız var.

Futbolda başarı yalnızca teknik ekip ve oyuncularla elde edilmez. Yönetimimizin, çalışanlarımızın ve özellikle taraftarlarımızın desteği bu süreçte çok önemli. Samsunspor taraftarının takımına olan bağlılığını ve tutkusunu biliyorum. Onların desteğiyle hedeflerimize hep birlikte ulaşabileceğimize inanıyorum.

Başta Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım olmak üzere Futbol Direktörümüz Fuat Çapa'ya ve kulübümüzdeki herkese bana duydukları güven için teşekkür ediyorum. Teknik ekibimle birlikte Samsunspor'un başarısı için tüm bilgi birikimimizi, tecrübemizi ve enerjimizi ortaya koyacağız."

NENAD BJELICA KİMDİR?

20 Ağustos 1971 tarihinde Hırvatistan'ın Osijek kentinde dünyaya gelen Nenad Bjelica, UEFA Pro Lisans sahibi, uluslararası tecrübeye sahip bir teknik direktördür.

Teknik direktörlük kariyerine Avusturya temsilcisi FC Lustenau'da başlayan Bjelica, ardından WAC-St. Andrä ve Austria Wien takımlarında görev alarak Avrupa futbolunda önemli deneyimler kazandı.

2014 yılında İtalya temsilcisi Spezia Calcio'nun teknik direktörlüğünü üstlenen Hırvat çalıştırıcı, daha sonra Polonya'nın köklü kulüplerinden Lech Poznań ve ülkesi Hırvatistan'ın önde gelen ekiplerinden Dinamo Zagreb'de görev yaptı.

Özellikle Dinamo Zagreb döneminde elde ettiği başarılar, Avrupa kupalarındaki performansı ve genç oyuncuların gelişimine sağladığı katkılarla dikkat çeken Bjelica, 2020 yılında NK Osijek'in teknik direktörlüğünü üstlendi.

2023 yılında Trabzonspor'da görev alarak Türkiye Süper Lig deneyimi yaşayan tecrübeli teknik adam, aynı yıl Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in başına geçti. Bjelica, 2024 yılında ise yeniden Dinamo Zagreb'de görev yaptı.

Farklı ülkelerde ve Avrupa'nın önemli liglerinde edindiği tecrübe, disiplinli çalışma anlayışı, genç oyuncuların gelişimine verdiği önem ve rekabetçi futbol yaklaşımıyla öne çıkan Nenad Bjelica, teknik direktörlük kariyerine Samsunspor'da devam edecektir.

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