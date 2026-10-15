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Beşiktaş, Chemsdine Talbi'yi yeniden gündemine aldı!

Beşiktaş, ara transfer döneminde kanat rotasyonunu güçlendirmek için Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi'yi yeniden gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Ekim 2026 10:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Chemsdine Talbi'yi yeniden gündemine aldı!
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Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, ön libero ve orta saha bölgelerine takviye yapmayı planlarken hücum hattındaki alternatiflerini de artırmak istiyor.

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın transfer gündemine daha önce ilgilendiği Chemsdine Talbi yeniden girdi.

TALBI YENİDEN GÜNDEMDE

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giyen Chemsdine Talbi'yi yeniden transfer listesine aldı.

Kanat rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı yönetimin, 21 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını değerlendirdiği belirtildi.

20 MİLYON EURO DETAYI

Chemsdine Talbi'nin bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın yüksek bonservis bedeli nedeniyle genç futbolcunun transferinde kiralama formülünü devreye sokmayı planladığı öne sürüldü.

128 MAÇTA 35 GOLE KATKI

Club Brugge altyapısından yetişen Chemsdine Talbi, kariyerinde Club NXT, Club Brugge ve Sunderland formalarını giydi.

21 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyeri boyunca çıktığı 128 karşılaşmada 20 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ın, ocak ayındaki transfer döneminde Talbi için girişimlerde bulunabileceği belirtildi.

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