Galatasaray'da hedef 11 puan

Dünyanın en formda takımı Barcelona karşısında ilk yarıda harika bir futbol ortaya koyan Galatasaray, ikinci yarıda üst üste gelen gollerle rakibine 4-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonlar Ligi'nde geride 6 karşılaşma kalırken, temsilcimizin play-off için hala çok yüksek bir şansı bulunuyor.
HEDEF 11 PUAN
Teknik direktör Okan Buruk, Avrupa'da kalan 6 mücadeleden çıkartacakları minimum 11 puanın kendileri için yeterli olacağını düşünüyor. Burada en belirleyici nokta büyülü atmosferiyle RAMS Park'ta oynanacak maçlar olacak.
RAMS PARK'TA 9 PUAN!
Sırasıyla Stuttgart, Aston Villa ve Feyenoord'u evinde konuk edecek olan sarı-kırmızılılar bu 3 maçı da kazanıp 9 puan toplamak istiyor.
Geçen yıl iç sahada 7 puan alan Galatasaray, bunun üzerine çıkmayı başarırsa 11 puanı da aşabilir.
Deplasmandaki AEK ve Lille maçlarından en az iki puan almak isteyen sarı-kırmızılılar, maksimum puan toplamaya çalışacak. Son haftada oynanacak olan PSG mücadelesine kadar Fransız ekibi ilk 8'i garantilerle Aslan'ı daha rahat bir atmosfer bekleyecek.
KALAN MAÇLAR
LİLLE-GALATASARAY
GALATASARAY-STUTTGART
GALATASARAY-ASTON VİLLA
AEK-GALATASARAY
GALATASARAY-FEYENOORD
PSG-GALATASARAY
HEDEF 11 PUAN
Teknik direktör Okan Buruk, Avrupa'da kalan 6 mücadeleden çıkartacakları minimum 11 puanın kendileri için yeterli olacağını düşünüyor. Burada en belirleyici nokta büyülü atmosferiyle RAMS Park'ta oynanacak maçlar olacak.
RAMS PARK'TA 9 PUAN!
Sırasıyla Stuttgart, Aston Villa ve Feyenoord'u evinde konuk edecek olan sarı-kırmızılılar bu 3 maçı da kazanıp 9 puan toplamak istiyor.
Geçen yıl iç sahada 7 puan alan Galatasaray, bunun üzerine çıkmayı başarırsa 11 puanı da aşabilir.
Deplasmandaki AEK ve Lille maçlarından en az iki puan almak isteyen sarı-kırmızılılar, maksimum puan toplamaya çalışacak. Son haftada oynanacak olan PSG mücadelesine kadar Fransız ekibi ilk 8'i garantilerle Aslan'ı daha rahat bir atmosfer bekleyecek.
KALAN MAÇLAR
LİLLE-GALATASARAY
GALATASARAY-STUTTGART
GALATASARAY-ASTON VİLLA
AEK-GALATASARAY
GALATASARAY-FEYENOORD
PSG-GALATASARAY