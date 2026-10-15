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Galatasaray'da hedef 11 puan

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 haftayı puansız geçen Galatasaray'da reçete belli oldu. Geçen sezon 10 puanla kendisine play-off'ta yer bulan sarı-kırmızılılar, kalan altı mücadelede en az 11 puan toplayıp yeniden ilk 24 sıra içerisinde yer almak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 11:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da hedef 11 puan
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Dünyanın en formda takımı Barcelona karşısında ilk yarıda harika bir futbol ortaya koyan Galatasaray, ikinci yarıda üst üste gelen gollerle rakibine 4-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şampiyonlar Ligi'nde geride 6 karşılaşma kalırken, temsilcimizin play-off için hala çok yüksek bir şansı bulunuyor.

HEDEF 11 PUAN

Teknik direktör Okan Buruk, Avrupa'da kalan 6 mücadeleden çıkartacakları minimum 11 puanın kendileri için yeterli olacağını düşünüyor. Burada en belirleyici nokta büyülü atmosferiyle RAMS Park'ta oynanacak maçlar olacak.

RAMS PARK'TA 9 PUAN!

Sırasıyla Stuttgart, Aston Villa ve Feyenoord'u evinde konuk edecek olan sarı-kırmızılılar bu 3 maçı da kazanıp 9 puan toplamak istiyor.

Geçen yıl iç sahada 7 puan alan Galatasaray, bunun üzerine çıkmayı başarırsa 11 puanı da aşabilir.

Deplasmandaki AEK ve Lille maçlarından en az iki puan almak isteyen sarı-kırmızılılar, maksimum puan toplamaya çalışacak. Son haftada oynanacak olan PSG mücadelesine kadar Fransız ekibi ilk 8'i garantilerle Aslan'ı daha rahat bir atmosfer bekleyecek.

KALAN MAÇLAR

LİLLE-GALATASARAY

GALATASARAY-STUTTGART

GALATASARAY-ASTON VİLLA

AEK-GALATASARAY

GALATASARAY-FEYENOORD

PSG-GALATASARAY

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