Beşiktaşlı Vlahovic'e ülkesinden tepki

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nda forma giymemesi nedeniyle ülkesinde eleştirilerin hedefi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sakatlığını gerekçe göstererek bu yıl milli takımda hiçbir karşılaşmaya çıkmayan Sırp futbolcunun, milli aranın ardından Beşiktaş formasıyla sahalara dönerek gol atması tartışma yarattı.
RADE BOGDANOVIC'TEN VLAHOVIC'E TEPKİ
Eski Sırp futbolcu Rade Bogdanovic, Vlahovic'in milli takımda forma giymemesiyle ilgili alaycı bir değerlendirmede bulundu.
Bogdanovic, "Bence bu maçlarda testis bölgesinde gizli bir ağrısı vardı." ifadelerini kullandı.
"BU DÖRT MAÇ ONU PERİŞAN EDEBİLİRDİ"
Vlahovic'in kararını anlayabildiğini de belirten Bogdanovic, yıldız futbolcunun yeniden sakatlanmamak için milli takım kampına katılmamış olabileceğini söyledi.
Eski futbolcu, "Uzun süre sakatlıktan sonra sorunları yaşadı ve hızlıca ilk kampına katılamadı. Yeniden sakatlanmamak için kendisini hazırlamak istemiş olabilir. Bu dört maç, onu perişan edebilirdi" dedi.
SIRBİSTAN 4 MAÇI DA KAYBETTİ
Öte yandan Sırbistan Milli Takımı, Dusan Vlahovic'in kadroda yer almadığı dört UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.
RADE BOGDANOVIC'TEN VLAHOVIC'E TEPKİ
Eski Sırp futbolcu Rade Bogdanovic, Vlahovic'in milli takımda forma giymemesiyle ilgili alaycı bir değerlendirmede bulundu.
Bogdanovic, "Bence bu maçlarda testis bölgesinde gizli bir ağrısı vardı." ifadelerini kullandı.
"BU DÖRT MAÇ ONU PERİŞAN EDEBİLİRDİ"
Vlahovic'in kararını anlayabildiğini de belirten Bogdanovic, yıldız futbolcunun yeniden sakatlanmamak için milli takım kampına katılmamış olabileceğini söyledi.
Eski futbolcu, "Uzun süre sakatlıktan sonra sorunları yaşadı ve hızlıca ilk kampına katılamadı. Yeniden sakatlanmamak için kendisini hazırlamak istemiş olabilir. Bu dört maç, onu perişan edebilirdi" dedi.
SIRBİSTAN 4 MAÇI DA KAYBETTİ
Öte yandan Sırbistan Milli Takımı, Dusan Vlahovic'in kadroda yer almadığı dört UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.