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Galatasaray'da senaryo değişiyor, sonuç değişmiyor!

Galatasaray, maçlara iyi başlayıp skor üretse de, ilerleyen anlarda oyundan düşüyor ve kötü kaderine engel olamıyor. Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da aynı görüntü ortaya çıktı, önce Sporting ardından Barcelona karşısında yenilgi kaçınılmaz oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 10:51
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da senaryo değişiyor, sonuç değişmiyor!
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Galatasaray'ın Rams Park'ta Barcelona'ya 4-1 mağlup olması, Avrupa arenasında acı bir tabloyu ortaya çıkardı. Sarı kırmızılılar, kadro kalitesine rağmen kırılgan bir görüntü sergiledi ve bir anda maçtan koptu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rüya gibi başlayan Barcelona karşılaşmasında 1-0 öne geçen, bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edilen sarı-kırmızılıların bu noktadan sonra oyundan düşmesi ve yalnızca 13 dakikada kalesinde 3 gol görmesi, kırılganlık sorununu yeniden gündeme getirdi.

PORTEKİZ'DE DE ÖNE GEÇMİŞTİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanında da öne geçmiş ancak ikinci yarının başında rakibinin üstünlüğüne engel olamamıştı. Geçen sezon Eintracht Frankfurt deplasmanında da benzer bir senaryo yaşanmıştı. Öne geçen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın kaçırdığı net fırsatın ardından kalesinde art arda goller görmüştü. Üstelik bu sorun yalnızca güçlü rakiplere karşı değil, farklı seviyelerdeki takımlara karşı da kendisini gösterdi.

Ortaya çıkan tablo, Galatasaray'ın iyi oynadığı bölümleri neden 90 dakikaya yayamadığı ve oyun planı bozulduğunda neden aynı dirençle karşılık veremediği sorularını beraberinde getiriyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da benzer kırılmaları Sparta Prag, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev ve RFS karşılaşmalarında da yaşadı.

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