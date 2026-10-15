Galatasaray'da senaryo değişiyor, sonuç değişmiyor!

Galatasaray'ın Rams Park'ta Barcelona'ya 4-1 mağlup olması, Avrupa arenasında acı bir tabloyu ortaya çıkardı. Sarı kırmızılılar, kadro kalitesine rağmen kırılgan bir görüntü sergiledi ve bir anda maçtan koptu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rüya gibi başlayan Barcelona karşılaşmasında 1-0 öne geçen, bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edilen sarı-kırmızılıların bu noktadan sonra oyundan düşmesi ve yalnızca 13 dakikada kalesinde 3 gol görmesi, kırılganlık sorununu yeniden gündeme getirdi.
PORTEKİZ'DE DE ÖNE GEÇMİŞTİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanında da öne geçmiş ancak ikinci yarının başında rakibinin üstünlüğüne engel olamamıştı. Geçen sezon Eintracht Frankfurt deplasmanında da benzer bir senaryo yaşanmıştı. Öne geçen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın kaçırdığı net fırsatın ardından kalesinde art arda goller görmüştü. Üstelik bu sorun yalnızca güçlü rakiplere karşı değil, farklı seviyelerdeki takımlara karşı da kendisini gösterdi.
Ortaya çıkan tablo, Galatasaray'ın iyi oynadığı bölümleri neden 90 dakikaya yayamadığı ve oyun planı bozulduğunda neden aynı dirençle karşılık veremediği sorularını beraberinde getiriyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da benzer kırılmaları Sparta Prag, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev ve RFS karşılaşmalarında da yaşadı.
PORTEKİZ'DE DE ÖNE GEÇMİŞTİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanında da öne geçmiş ancak ikinci yarının başında rakibinin üstünlüğüne engel olamamıştı. Geçen sezon Eintracht Frankfurt deplasmanında da benzer bir senaryo yaşanmıştı. Öne geçen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın kaçırdığı net fırsatın ardından kalesinde art arda goller görmüştü. Üstelik bu sorun yalnızca güçlü rakiplere karşı değil, farklı seviyelerdeki takımlara karşı da kendisini gösterdi.
Ortaya çıkan tablo, Galatasaray'ın iyi oynadığı bölümleri neden 90 dakikaya yayamadığı ve oyun planı bozulduğunda neden aynı dirençle karşılık veremediği sorularını beraberinde getiriyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da benzer kırılmaları Sparta Prag, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev ve RFS karşılaşmalarında da yaşadı.