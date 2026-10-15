İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Gül, kentte okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.
NE OLMUŞTU? Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü başlayan sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken ulaşımda da aksamalar yaşandı.
Yağışın etkili olduğu saatlerde İstanbul trafiğinde yoğunluk artarken yetkililer, yurttaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.
Valiliğin 14 Ekim akşamı paylaştığı bilgilere göre, saat 06.00–20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 518 ihbar ulaştı. Bu süreçte 1.277 su baskını, 15 heyelan ve 47 mahsur kalma ihbarı kaydedildi. Olumsuzluklara müdahale için 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi görevlendirildi.
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
NE OLMUŞTU? Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü başlayan sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken ulaşımda da aksamalar yaşandı.
Yağışın etkili olduğu saatlerde İstanbul trafiğinde yoğunluk artarken yetkililer, yurttaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.
Valiliğin 14 Ekim akşamı paylaştığı bilgilere göre, saat 06.00–20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 518 ihbar ulaştı. Bu süreçte 1.277 su baskını, 15 heyelan ve 47 mahsur kalma ihbarı kaydedildi. Olumsuzluklara müdahale için 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi görevlendirildi.
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.