Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetim, teknik heyetin talepleri doğrultusunda ocak ayında en az bir orta saha ve bir hücum oyuncusunu kadroya katmayı planlıyor.
Transfer listesinde Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen yıldız futbolcuların yanı sıra genç oyuncular da bulunuyor.
YASIN AYARI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin orta saha adaylarından Yasin Ayari'nin transfere sıcak baktığı öne sürüldü.
İngiliz kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği ve bu nedenle kadro dışı kaldığı belirtilen 23 yaşındaki İsveçli futbolcuyla İngiltere ve Almanya'dan kulüplerin de ilgilendiği ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin Ayari'nin menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü, şartların uygun hale gelmesi durumunda transfer sürecini hızlandırmayı planladığı kaydedildi.
HAKAN ÇALHANOĞLU HEDEFİ
Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki önemli hedeflerinden biri de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu.
İtalya'da sözleşmesinin son dönemine giren tecrübeli oyuncuya maaş indirimi içeren yeni bir teklif sunulduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği belirtildi.
Juventus'un da Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği öne sürülürken Fenerbahçe'nin milli futbolcuyu ikna etmek için şartları değerlendireceği ifade edildi.
Ancak oyuncuyla anlaşma sağlansa bile kulübünün ocak ayında transfere onay vermesinin kolay olmayacağı değerlendiriliyor.
AVOM İÇİN İLK TEMAS KURULDU
Sarı-lacivertliler, orta saha rotasyonuna genç bir oyuncu kazandırma seçeneğini de değerlendiriyor.
Fransa'da forma giyen 21 yaşındaki Senegalli futbolcu Arthur Avom'un sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, transfer ihtimalini gündeme taşıdı.
Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun temsilcisiyle ilk teması kurarak kulübün projesini ve futbolcuya yönelik planlarını aktardığı belirtildi.
Taraflardan gelecek yanıtın ardından mali şartların değerlendirilmesi ve olumlu gelişme yaşanması halinde resmi görüşmelere başlanması bekleniyor.
PAIXAO İÇİN MARSİLYA'NIN KAPISI ÇALINACAK
Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Paixao.
Marsilya forması giyen Brezilyalı futbolcunun hem iki kanatta hem de forvet arkasında görev yapabilmesi, sarı-lacivertli teknik heyetin ilgisini çekiyor.
Ekonomik nedenlerle oyuncu satışı yapması gerektiği belirtilen Marsilya'nın Paixao için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.
Fransız kulübünün oyuncuya ödediği bonservis bedelini geri kazanmak istediği ifade edilirken Fenerbahçe'nin daha düşük bir rakam üzerinden anlaşma sağlamayı hedeflediği kaydedildi.
BRAHIM DIAZ'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin hücum hattı için gündemine gelen bir diğer isim ise Real Madrid forması giyen Brahim Diaz.
İspanyol basınında, sarı-lacivertli kulübün Diaz transferiyle ilgili iddiaları yalanladığı yönünde haberler yer alsa da futbolcunun geleceğine ilişkin söylentiler devam ediyor.
Real Madrid'de istediği forma süresini bulamadığı belirtilen 27 yaşındaki oyuncunun ayrılık seçeneğini değerlendirebileceği öne sürüldü.
Eski kulübünün yanı sıra İtalya'dan da talipleri bulunduğu iddia edilen Diaz'ın geleceğiyle ilgili kararında düzenli forma giyme isteğinin etkili olması bekleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, listedeki adayların transfer şartlarını değerlendirerek ara transfer döneminde orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı amaçlıyor.
Transfer listesinde Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen yıldız futbolcuların yanı sıra genç oyuncular da bulunuyor.
YASIN AYARI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin orta saha adaylarından Yasin Ayari'nin transfere sıcak baktığı öne sürüldü.
İngiliz kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği ve bu nedenle kadro dışı kaldığı belirtilen 23 yaşındaki İsveçli futbolcuyla İngiltere ve Almanya'dan kulüplerin de ilgilendiği ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin Ayari'nin menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü, şartların uygun hale gelmesi durumunda transfer sürecini hızlandırmayı planladığı kaydedildi.
HAKAN ÇALHANOĞLU HEDEFİ
Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki önemli hedeflerinden biri de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu.
İtalya'da sözleşmesinin son dönemine giren tecrübeli oyuncuya maaş indirimi içeren yeni bir teklif sunulduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği belirtildi.
Juventus'un da Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği öne sürülürken Fenerbahçe'nin milli futbolcuyu ikna etmek için şartları değerlendireceği ifade edildi.
Ancak oyuncuyla anlaşma sağlansa bile kulübünün ocak ayında transfere onay vermesinin kolay olmayacağı değerlendiriliyor.
AVOM İÇİN İLK TEMAS KURULDU
Sarı-lacivertliler, orta saha rotasyonuna genç bir oyuncu kazandırma seçeneğini de değerlendiriyor.
Fransa'da forma giyen 21 yaşındaki Senegalli futbolcu Arthur Avom'un sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, transfer ihtimalini gündeme taşıdı.
Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun temsilcisiyle ilk teması kurarak kulübün projesini ve futbolcuya yönelik planlarını aktardığı belirtildi.
Taraflardan gelecek yanıtın ardından mali şartların değerlendirilmesi ve olumlu gelişme yaşanması halinde resmi görüşmelere başlanması bekleniyor.
PAIXAO İÇİN MARSİLYA'NIN KAPISI ÇALINACAK
Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Paixao.
Marsilya forması giyen Brezilyalı futbolcunun hem iki kanatta hem de forvet arkasında görev yapabilmesi, sarı-lacivertli teknik heyetin ilgisini çekiyor.
Ekonomik nedenlerle oyuncu satışı yapması gerektiği belirtilen Marsilya'nın Paixao için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.
Fransız kulübünün oyuncuya ödediği bonservis bedelini geri kazanmak istediği ifade edilirken Fenerbahçe'nin daha düşük bir rakam üzerinden anlaşma sağlamayı hedeflediği kaydedildi.
BRAHIM DIAZ'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin hücum hattı için gündemine gelen bir diğer isim ise Real Madrid forması giyen Brahim Diaz.
İspanyol basınında, sarı-lacivertli kulübün Diaz transferiyle ilgili iddiaları yalanladığı yönünde haberler yer alsa da futbolcunun geleceğine ilişkin söylentiler devam ediyor.
Real Madrid'de istediği forma süresini bulamadığı belirtilen 27 yaşındaki oyuncunun ayrılık seçeneğini değerlendirebileceği öne sürüldü.
Eski kulübünün yanı sıra İtalya'dan da talipleri bulunduğu iddia edilen Diaz'ın geleceğiyle ilgili kararında düzenli forma giyme isteğinin etkili olması bekleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, listedeki adayların transfer şartlarını değerlendirerek ara transfer döneminde orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı amaçlıyor.