Dün
BİTTİ
Hoffenheim
2
Beşiktaş
3
Dün
BİTTİ
Lyon
3
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
2
Hapoel Beer Sheva
1
Dün
BİTTİ
Union St.Gilloise
1
Real Sociedad
1
Dün
BİTTİ
RB Salzburg
0
AC Milan
4
Dün
BİTTİ
Torreense
1
Sunderland
2
Dün
BİTTİ
NK Celje
0
Omonia Nicosia
3
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Lillestroem
1
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
0
Leverkusen
4
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
1
Anderlecht
0
Dün
BİTTİ
Ferencvaros
2
Viktoria Plzen
1
Dün
BİTTİ
Marsilya
0
Olympiakos
1
Dün
BİTTİ
Benfica
4
Celtic
1
Dün
BİTTİ
Rennes
2
OFI Crete
1
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
Sturm Graz
0
Dün
BİTTİ
Jagiellonia Bialystok
3
Ararat Armenia
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
NEC Nijmegen
1
Levski
1
Dün
BİTTİ
Panathinaikos
2
Borac BL
1
Dün
BİTTİ
Gent
1
AGF
0
Dün
BİTTİ
Egnatia
1
FC Midtjylland
1
Dün
BİTTİ
Riga FC
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
Lugano
3
FK Crvena Zvezda
2
Dün
BİTTİ
Mjaellby
2
Inter Club d'Escaldes
0
Dün
BİTTİ
CSKA Sofya
1
AS Monaco
2
Dün
BİTTİ
Hajduk Split
2
Ajax
1
Dün
BİTTİ
U.Craiova
1
Getafe
1
Dün
BİTTİ
St.Truiden
2
Iberia 1999
0
Dün
BİTTİ
FC Twente
1
Thun
0
Dün
BİTTİ
Brighton
4
FK Kauno Zalgiris
0

Trabzonspor'dan Gedson Fernandes harekatı

Ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Trabzonspor, Süper Lig'in eski yıldızı Gedson Fernandes için resmen harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Ekim 2026 12:19
Haber: Sabah
Trabzonspor'dan Gedson Fernandes harekatı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirecek. Teknik direktör Thomas Reis'ın da isteği doğrultusunda bir transfer gerçekleşecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karadeniz devinin gündeminde birçok oyuncu bulunuyor. Midtjylland'tan Phillip Billing'in güçlü bir aday olarak bulunduğu listede Gedson Fernandes de var.

27 yaşındaki oyuncu, Spartak Moskova'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Trabzonspor yönetimi de Türkiye'yi bilen Gedson Fernandes için resmen harekete geçti.

Teknik direktör Thomas Reis'ın da onayının alınmasıyla beraber bordo-mavili yönetim, Spartak Moskova kulübü yönetimi ile ilk teması kurdu.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bordo-mavili yönetimin ocak ayı transfer dönemi öncesi Gedson ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Spartak Moskova ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar süren Portekizli merkez orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Aynı zamanda sağ kanatta da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bordomavili takımda oynamaya olumlu yaklaşıyor. Gedson Fernandes, Rus kulübü Spartak Moskova ile bu sezon Premier Liga'da 9 maça çıktı ve 1 gol attı. Rusya Kupası'nda da 2 kez forma giydi ve 1 asiste imza attı. Karadeniz devinin kurmayları bu transferi devre arasında bitirmek istiyor.

TÜRKIYE'DE 3 TAKIMDA OYNADI

Trabzonspor'un Gedson Fernandes'i istemesinde en önemli sebeplerin başında ülkemizi ve ligi yakından tanıması geliyor. Portekizli futbolcu, Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor takımlarında oynadı.

DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Spartak Moskova, 27 yaşındaki oyuncu için 18 milyon euro talep ediyor. Ancak Trabzonspor, Portekizli oyuncunun Rusya'dan ayrılma istediğini de göz önünde bulundurarak daha düşük bir rakama işi tamamlamayı planlıyor. Fernandes de heyecanla bu görüşmeleri takip etmeye başladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.