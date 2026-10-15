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Edwards'tan rakiplere mesaj: "Bu sezon dostluk yok"

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, yeni sezon öncesinde rakiplerine sert bir mesaj göndererek sahada dostça bir yaklaşım beklememeleri gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 14:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Edwards'tan rakiplere mesaj: 'Bu sezon dostluk yok'
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Anthony Edwards, yaklaşan NBA sezonu öncesinde Minnesota Timberwolves'un mücadele anlayışına ilişkin iddialı açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Küfürlü ifadeler de kullandığı konuşmasında rakiplerine seslenen Edwards, şu mesajı verdi:

"Söyleyecek fazla bir şeyim yok. Sizinle dost değiliz. Sizi umursamıyoruz. Öyle arkadaşlık falan yok. Timberwolves'un şehrinize geldiğini gördüğünüzde, sert bir mücadeleye geldiğimizi bilin. Size karşı çok sert oynayacağız."

Edwards, Timberwolves taraftarlarına da kombine almaları çağrısında bulunarak bu sezon maçları kaçıranların pişman olacağını savundu:

"Bu yılki ekibimizle hazırız. Neler olacağını bilmenizi istiyorum. Kombinelerinizi alın. Bu yıl ortalık çok hareketli olacak. Bir maçı kaçırırsanız çok şey kaçıracaksınız."

Takım arkadaşlarının ten renkleri üzerinden de şakalaşan Edwards, kendisini işaret ederek grubun farklı tonlardan oluştuğunu söyledi.

Yıldız oyuncu, kısa süre önce Adidas reklamında LeBron James'in yaşı ve serbest oyuncu dönemindeki tercihiyle ilgili yaptığı göndermelerle de gündeme gelmişti.

"Mind the Game" podcastinin yeni bölümünde Steve Nash'in bu reklamı sorması üzerine James, Adidas'ın üç çizgili logosuna gönderme yaparak şu yanıtı verdi:

"Öncelikle reklamı izlemedim. Çünkü üç çizgiden gelen hiçbir şeyi izlemiyorum. Hiçbir şeyi. Ant'i çok seviyorum ama üç çizginin hiçbir şeyini izlemiyorum."

Nike'ın önde gelen yüzlerinden James, reklamı izlemese de ortaya çıkan başlıklardan haberdar olduğunu belirtti:

"Tam olarak ne söylediğini bile bilmiyorum. Ama tabii bazı başlıkları görüyorsunuz. Sanırım yaşlı olduğumu, fazla yaşlı olduğumu ve dizlerimin üşümesini istemediğimi söylemiş.

Ben de 'Ama Philadelphia'ya gittim Ant' dedim. Philadelphia'da dizlerim daha sıcak olmayacak ki. Senaryoda biraz düzeltme yapmanız gerekiyor."

James, söz konusu ifadeleri Edwards'ın kendisine yönelik ciddi bir saldırısı olarak görmediğini de ekledi:

"Sadece önündeki metni okudu. Dikkat çekmek için yapılmış."

Nash'in, Edwards'ın kendisine laf atabilecek bir karaktere sahip olduğunu söylemesi üzerine James, şu karşılığı verdi:

"Gelsinler. Bana laf atsınlar. Ben alışkınım."

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