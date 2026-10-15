Mateo Guendouzi 'mücadele'de yok!

Fenerbahçe'de Mateo Guendouzi, sarı lacivertli forma altında en kötü performanslarından birini Aston Villa'ya karşı oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 6-0'lık tarihi hezimette 90 dakika sahada kalan Fransız orta saha'nın sadece 3 kez ikili mücadeleye girmesi dikkat çekti. Bu üç mücadelenin sadece 1'ini kazanabilen Guendouzi, ayrıca rakipten hiç top çalamadı.
3 kez top uzaklaştıran, 3 kez sahipsiz top kazanan Guendouzi, hiç pas arası yapamadı.
PASLAR İSABETLİ AMA...
Maç boyunca 61 kez topla buluşan Guendouzi, 51 denemede 45 başarılı pas yaptı. Dikine yaptığı 6 pasta 4 isabet kaydeden Guendouzi, 2 uzun pasında isabet sağladı.
Fransız oyuncu, maç boyunca 1 kez topla dripling yaptı ve bunda başarı sağladı.
3 kez top uzaklaştıran, 3 kez sahipsiz top kazanan Guendouzi, hiç pas arası yapamadı.
PASLAR İSABETLİ AMA...
Maç boyunca 61 kez topla buluşan Guendouzi, 51 denemede 45 başarılı pas yaptı. Dikine yaptığı 6 pasta 4 isabet kaydeden Guendouzi, 2 uzun pasında isabet sağladı.
Fransız oyuncu, maç boyunca 1 kez topla dripling yaptı ve bunda başarı sağladı.