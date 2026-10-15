Galatasaray'da acı gerçek!

Şampiyonlar Ligi seviyesinde Galatasaray en acı dersi Barcelona'dan aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sporting yenilgisine bir de Barcelona hezimetini ekleyen sarı kırmızılılar adına her şey güzel başladı aslında. Tribünler her zamanki gibi harikaydı. Destek tamdı. İlk devre oyun değil ama mücadele vardı ve gol de geldi.
Bir gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayılsa da ikinci yarı, sarı-kırmızılı takım adına hatırlanmak istenmeyen bir tabloya dönüştü. Çünkü Barcelona, makine düzeniyle Galatasaray'a pas dersi verdi.
Rodri 116 pas yapıp 113'ünde başarılı olurken Lemina-Torreira ikilisinin pas toplamı sadece 28'di. Bu bile çok şey anlatıyordu.
SEVİYE FARKI ORTADA
Sarı-kırmızılı takımın en büyük kozu olan Victor Osimhen'in kornere vurduğu kafa dışında pozisyonu yoktu. Sadece 1 şut atabildi.
Maç sonunda Barcelona cephesinden yapılan açıklamalarda ortak görüş, Galatasaray'ın futbolu değildi. Oyuncuları etkileyen, taraftar baskısı ve atmosfer oldu.
Galatasaray'da yönetim ve teknik ekip, kadro mühendisliğindeki yanlışın bedelini Barış Alper'i sağ bek, Mario Lemina'yı stoper oynatarak bir kez daha gördü.
Leroy Sane gibi bir isim sonradan oyuna girdi. Sarı kırmızılılar, toplam koşu mesafesinde bile Barcelona'nın 4 km gerisinde kaldı.
Bir gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayılsa da ikinci yarı, sarı-kırmızılı takım adına hatırlanmak istenmeyen bir tabloya dönüştü. Çünkü Barcelona, makine düzeniyle Galatasaray'a pas dersi verdi.
Rodri 116 pas yapıp 113'ünde başarılı olurken Lemina-Torreira ikilisinin pas toplamı sadece 28'di. Bu bile çok şey anlatıyordu.
SEVİYE FARKI ORTADA
Sarı-kırmızılı takımın en büyük kozu olan Victor Osimhen'in kornere vurduğu kafa dışında pozisyonu yoktu. Sadece 1 şut atabildi.
Maç sonunda Barcelona cephesinden yapılan açıklamalarda ortak görüş, Galatasaray'ın futbolu değildi. Oyuncuları etkileyen, taraftar baskısı ve atmosfer oldu.
Galatasaray'da yönetim ve teknik ekip, kadro mühendisliğindeki yanlışın bedelini Barış Alper'i sağ bek, Mario Lemina'yı stoper oynatarak bir kez daha gördü.
Leroy Sane gibi bir isim sonradan oyuna girdi. Sarı kırmızılılar, toplam koşu mesafesinde bile Barcelona'nın 4 km gerisinde kaldı.