Türk Telekom, İtalya deplasmanında kayıp!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında konuk olduğu Umana Reyer Venice'e 75-65 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Palasport Taliercio Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-16 önde tamamlayan ev sahibi takım, ikinci periyotta da farkı açarak devre arasına 39-29 üstün girdi.
İkinci devrede farkı azaltan Türk Telekom, üçüncü çeyrekte skoru 57-51 yapsa da Umana Reyer Venice mücadeleyi 75-65 kazandı.
Bu sonuçla İtalyan ekibi, ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Başkent kulübü ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
İkinci devrede farkı azaltan Türk Telekom, üçüncü çeyrekte skoru 57-51 yapsa da Umana Reyer Venice mücadeleyi 75-65 kazandı.
Bu sonuçla İtalyan ekibi, ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Başkent kulübü ise 2. mağlubiyetini yaşadı.