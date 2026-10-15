Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Cuma günü evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Takımın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetimindeki ilk maçta, deplasmanda Gaziantep'ten 3 puan alan Çorum FK, Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor.
Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.
Takımın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetimindeki ilk maçta, deplasmanda Gaziantep'ten 3 puan alan Çorum FK, Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor.
Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.