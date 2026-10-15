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Ahmet Çakar'ın Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini doğru çıktı

Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1, Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenilmesi, Ahmet Çakar'ın maç öncesi tahminini yeniden gündeme getirdi. Ahmet Çakar'ın yaptığı tahmin harfi harfine doğru çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 17:00
Haber: Sözcü
Ahmet Çakar'ın Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini doğru çıktı
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı ağır yenilgilerin ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın maçlardan önce yaptığı tahmin sonuçlarla örtüştü. İki takım da sahadan mağlubiyetle ayrılırken toplam 10 gol yedi, yalnızca 1 gol attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 yenildi.

TAHMİNİ HARFİ HARFİNE DOĞRU ÇIKTI

Beyaz Futbol programında karşılaşmaları değerlendiren Çakar, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin mağlup olacağını öne sürmüştü. Tahminini program sırasında tahtaya da yazan Çakar, iki takımın yiyeceği toplam gol için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray ve Fenerbahçe kaybedecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplam yediği gol sayısı 5 ve üzerinde olacak. Yani Galatasaray 4 yer, Fenerbahçe 1 yer, 5 eder. Galatasaray 5 yer, Fenerbahçe 3 yer, 8 eder. En az 5 olacak, bunun 6, 7, 8, 9 olma ihtimali de var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakip ağlara atacağı gol sayısı da en fazla 1 olur. Böylece Ahmet Çakar'ın maçtan önce yaptığı tahmin harfi harfine doğru çıkmış oldu."

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