Getafe'den Jadon Sancho'ya teklif!

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, Manchester United ile sözleşmesi yaz aylarında sona eren Jadon Sancho için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BBC Sport'un haberine göre, İspanyol ekibi, 26 yaşındaki kanat oyuncusuna resmi teklifini iletti. Anlaşmanın sağlanmasının kolay olmadığı belirtilirken, Getafe'nin transferi sonuçlandırmak için çözüm aradığı aktarıldı.
La Liga'da 14. sırada bulunan ve bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Getafe, Sancho'yu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmek istiyor.
SANCHO'NUN ÖNCELİĞİ İNGİLTERE DIŞI
Manchester United'ın 2021 yılında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro karşılığında transfer ettiği Sancho, sözleşmesinin sona ermesinin ardından farklı seçenekleri değerlendirmeye başladı.
İngiliz futbolcunun önceliğinin kariyerini İngiltere dışında sürdürmek olduğu, ancak tüm tekliflere açık olduğu ifade edildi.
CARVAJAL'I DA KADROSUNA KATTI
Getafe, bu haftanın başında Real Madrid'in eski kaptanı Dani Carvajal'ı da bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Real Madrid ile sözleşmesi haziran ayında sona eren ve o tarihten bu yana kulüpsüz olan 34 yaşındaki İspanyol sağ bek, Haziran 2027'ye kadar geçerli sözleşmeye imza attı.
ASTON VILLA'DA 39 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Sancho, Unai Emery yönetimindeki takımda 39 karşılaşmada forma giydi.
Aston Villa, sezonu Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuyla tamamladı. Freiburg karşısında kazanılan Avrupa Ligi finalinde maçın son bölümünde oyuna giren Sancho, böylece üç sezonda üçüncü Avrupa kupası finalinde sahne aldı.
İngiliz oyuncu, Manchester United'da geçirdiği beş yıllık dönemde Borussia Dortmund ve Chelsea'de de kiralık olarak oynadı.
CHELSEA 6 MİLYON EURO ÖDEDİ
Sancho'nun 2024-25 sezonunda Chelsea'ye kiralanmasını kapsayan anlaşmada zorunlu satın alma maddesi de bulunuyordu.
Ancak Londra ekibi, 41 maçta forma giyen futbolcuyu Manchester United'a geri göndermek için 6 milyon euroluk cayma bedeli ödedi.
ANTRENMANLARINI SÜRDÜRÜYOR
Yeni takımını aramaya devam eden Sancho, bireysel çalışmalarına ilişkin videoları Instagram hesabından paylaşıyor.
İngiliz futbolcunun amatör lig ekibi Flixton'ı ziyareti de bu paylaşımlar arasında yer aldı. North West Counties Ligi'nde mücadele eden kulüp, ziyaretin ardından eski İngiltere Milli Takımı oyuncusunun kendileriyle deneme antrenmanına çıkmadığını açıklamak zorunda kaldı.
La Liga'da 14. sırada bulunan ve bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Getafe, Sancho'yu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmek istiyor.
SANCHO'NUN ÖNCELİĞİ İNGİLTERE DIŞI
Manchester United'ın 2021 yılında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro karşılığında transfer ettiği Sancho, sözleşmesinin sona ermesinin ardından farklı seçenekleri değerlendirmeye başladı.
İngiliz futbolcunun önceliğinin kariyerini İngiltere dışında sürdürmek olduğu, ancak tüm tekliflere açık olduğu ifade edildi.
CARVAJAL'I DA KADROSUNA KATTI
Getafe, bu haftanın başında Real Madrid'in eski kaptanı Dani Carvajal'ı da bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Real Madrid ile sözleşmesi haziran ayında sona eren ve o tarihten bu yana kulüpsüz olan 34 yaşındaki İspanyol sağ bek, Haziran 2027'ye kadar geçerli sözleşmeye imza attı.
ASTON VILLA'DA 39 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Sancho, Unai Emery yönetimindeki takımda 39 karşılaşmada forma giydi.
Aston Villa, sezonu Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuyla tamamladı. Freiburg karşısında kazanılan Avrupa Ligi finalinde maçın son bölümünde oyuna giren Sancho, böylece üç sezonda üçüncü Avrupa kupası finalinde sahne aldı.
İngiliz oyuncu, Manchester United'da geçirdiği beş yıllık dönemde Borussia Dortmund ve Chelsea'de de kiralık olarak oynadı.
CHELSEA 6 MİLYON EURO ÖDEDİ
Sancho'nun 2024-25 sezonunda Chelsea'ye kiralanmasını kapsayan anlaşmada zorunlu satın alma maddesi de bulunuyordu.
Ancak Londra ekibi, 41 maçta forma giyen futbolcuyu Manchester United'a geri göndermek için 6 milyon euroluk cayma bedeli ödedi.
ANTRENMANLARINI SÜRDÜRÜYOR
Yeni takımını aramaya devam eden Sancho, bireysel çalışmalarına ilişkin videoları Instagram hesabından paylaşıyor.
İngiliz futbolcunun amatör lig ekibi Flixton'ı ziyareti de bu paylaşımlar arasında yer aldı. North West Counties Ligi'nde mücadele eden kulüp, ziyaretin ardından eski İngiltere Milli Takımı oyuncusunun kendileriyle deneme antrenmanına çıkmadığını açıklamak zorunda kaldı.