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Gasperini'den Arda Güler'e büyük övgü!

Real Madrid'in Roma karşısında 3-1'den 4-3 kazandığı maçta iki asist yapan Arda Güler, performansıyla İspanyol basınının ve Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin övgüsünü aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Ekim 2026 17:19
Haber: Sporx.com dış haberler
Gasperini'den Arda Güler'e büyük övgü!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, deplasmanda Roma karşısında 3-1 geriye düştüğü mücadeleyi 4-3 kazanarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, oyuna girdikten sonra yaptığı iki asistle galibiyette önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından İspanyol basını Arda Güler'in performansına geniş yer verirken, Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini de genç yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ARDA GÜLER SAHAYA GİRİNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Arda Güler'in oyuna girmesiyle Real Madrid'in oyununda önemli bir değişim yaşandığını belirtti.

İtalyan teknik adam, "Arda Güler sahaya girince her şey değişti. Aniden Real Madrid farklı bir ritme kavuştu. Pasları daha keskin hale geldi, hareketleri daha öngörülemez oldu ve biz orta sahayı kontrol etmekte zorlanmaya başladık. Sanki tamamen farklı bir takımla oynuyormuşuz gibiydi" ifadelerini kullandı.

"ONUN YAŞINDA BÖYLE BİR YETENEK GÖRMEDİM"

Milli futbolcunun yeteneğine dikkat çeken Gasperini, Arda'nın oyun görüşünü, tekniğini ve sakinliğini övdü.

Gasperini, "Onun yaşında böyle olağanüstü bir yeteneğe sahip bir oyuncu görmedim hiç. Vizyonu, tekniği, sakinliği ve futbola olan anlayışı olağanüstü. Bir şey yaratmak için birden fazla dokunuşa ihtiyacı yok. Bazen ondan gelen tek bir pas, rakibin tüm savunma yapısını yok etmeye yeter" dedi.

Arda'nın savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı kurma becerisinden etkilendiğini belirten deneyimli teknik direktör, genç oyuncunun rakibin savunmasındaki boşlukları hızlı şekilde tespit ettiğini vurguladı.

"ZOR FUTBOLU BASİTMİŞ GİBİ GÖSTERİYOR"

Gasperini, Arda Güler'in teknik becerilerini futbol zekasıyla birleştirdiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arda tekniği inanılmaz bir futbol zekasıyla birleştiriyor. Ne zaman oyunu hızlandıracağını, ne zaman yavaşlatacağını, ne zaman çizgiler arasında oynayacağını ve o belirleyici pası ne zaman vereceğini biliyor. En korkutucu yanı, zor futbolu basitmiş gibi görünmesini sağlaması. Üç rakip tarafından çevrildiği halde baskıdan kurtulmanın veya takım arkadaşları için fırsat yaratmanın bir yolunu bulabiliyor. Ve ona biraz alan verdiğinizde, sizi cezalandırıyor."

Arda Güler'in önemini sorgulayanlara da seslenen İtalyan teknik adam, "Maçı tekrar izlemelerini söylerdim. Sahaya girmeden önce olanları izleyin, sonra da girdikten sonraki olanları. Hareketlerini, paslarını, karar verme sürecini ve yarattığı fırsatları gözlemleyin" ifadelerini kullandı.

İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Arda Güler'in performansı İspanyol basınında da geniş yankı uyandırdı. Marca, milli futbolcunun sol ayağıyla üç golün oluşumunda rol oynadığını vurgularken, AS ise Arda'nın oyuna girmesiyle Real Madrid'in hücum organizasyonlarının değiştiğine dikkat çekti.

El Pais de Arda'nın baskı altında soğukkanlılığını koruduğunu ve Endrick ile Rüdiger'in gollerini getiren kornerleri kullandığını belirterek milli futbolcunun geri dönüşteki etkisini öne çıkardı.

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