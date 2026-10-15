Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftanın önemli maçında Cihan Aydın düdük çalacak.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
16 Ekim Cuma:
20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik
17 Ekim Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay
18 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Samsunspor: Fatih Tokail
16.00 Kocaelispor-Göztepe: Alper Akarsu
19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Cihan Aydın
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı haftanın önemli maçında Cihan Aydın düdük çalacak.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
16 Ekim Cuma:
20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik
17 Ekim Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay
18 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Samsunspor: Fatih Tokail
16.00 Kocaelispor-Göztepe: Alper Akarsu
19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Cihan Aydın