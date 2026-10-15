Detroit Pistons ile uzun süren sözleşme görüşmelerinin ardından yeniden sahaya çıkan Jalen Duren, Timberwolves karşısında yalnızca 15 dakikada 24 sayı kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Detroit Pistons pivotu Jalen Duren, beş yıllık, 200 milyon dolarlık yeni anlaşmasının ardından hazırlık dönemindeki ilk maçına çıktı.
Pistons'ın Minnesota Timberwolves'u 128-106 mağlup ettiği karşılaşmada 15 dakika oynayan Duren, 24 sayı, 3 ribaund, 1 asist, 2 top çalma ve 1 blok üretti.
Saha içinden 9'da 8 isabet bulan 22 yaşındaki oyuncu, sekiz serbest atışının tamamını sayıya çevirdi. Duren, tek üçlük denemesinden ise sonuç alamadı ve bir top kaybı yaptı.
Maçın ardından yeniden takımına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Duren, şu ifadeleri kullandı:
"İyi hissediyorum. Arkadaşlarımın ve teknik ekibin yanında olmaktan mutluyum. Güzel bir hafta geçirdim.
Sahada koşup yeniden ritim bulma ve yeni gelen bazı arkadaşlarla tanışma fırsatı yakaladım. Sezona hazırım."
Sahalara dönmek için ne kadar istekli olduğu sorulan genç pivot, şunları söyledi:
"Çok istekliydim. Doğru şekilde dönmek ve biraz maç kondisyonu kazanmak için zamana ihtiyacım vardı.
Ama sevdiğim oyunu yeniden oynamaktan ve sevdiğim takım arkadaşlarımla birlikte olmaktan mutluydum. Devam etmeye hazırım."
Duren, sözleşme görüşmeleri sırasında dışarıdaki tartışmalardan etkilenmemesinde ailesinin ve Pistons teknik ekibinin desteğinin önemli olduğunu belirtti:
"İyi bir destek sistemim var. Ailem bana çok destek oldu.
Jerome Allen ve Eric Curry gibi koçlar da yanıma geldi. Benimle iletişimde kalıp hem zihinsel olarak hem de basketbol açısından doğru noktada olmama yardımcı oldular.
Gerçekten bir gün bile ara vermedim. Takım çalışırken ben de çalışıyordum."
Cade Cunningham ile yeniden birlikte oynamaktan da memnun olduğunu söyleyen Duren, takımın potansiyeline dikkat çekti:
"Çok iyi hissettirdi. Ama sadece onunla değil, bütün grupla oynamak güzeldi.
Şu anda yanımızda çok sayıda harika oyuncu var. Heyecanlıyım. Özel bir şey başaracağımızı hissediyorum."
Duren, antrenman kampına katılmamış ve geçtiğimiz hafta Phoenix Suns ile Washington Wizards'a karşı oynanan hazırlık maçlarında da görev almamıştı.
Kısıtlı serbest oyuncu olarak yaz boyunca Pistons ile yeni sözleşmesi konusunda görüşen genç uzun, 2 Ekim'deki son tarihten önce beş yıllık, tamamı garanti 200 milyon dolarlık anlaşmayı kabul etmişti.
Duren, geçtiğimiz sezon 70 maçta 19,5 sayı, 10,5 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakalayarak Detroit'in 60 galibiyetlik performansında önemli rol oynadı.
Bu çıkış, genç pivota kariyerindeki ilk All-Star seçimini ve All-NBA üçüncü takımında yer kazandırdı.
Ancak play-off'ta ortalamalarının 10,2 sayı ve 8,5 ribaunda düşmesi, kulüple yürüttüğü sözleşme görüşmelerinde önemli bir tartışma konusu olmuştu.
Pistons'ın Minnesota Timberwolves'u 128-106 mağlup ettiği karşılaşmada 15 dakika oynayan Duren, 24 sayı, 3 ribaund, 1 asist, 2 top çalma ve 1 blok üretti.
Saha içinden 9'da 8 isabet bulan 22 yaşındaki oyuncu, sekiz serbest atışının tamamını sayıya çevirdi. Duren, tek üçlük denemesinden ise sonuç alamadı ve bir top kaybı yaptı.
Maçın ardından yeniden takımına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Duren, şu ifadeleri kullandı:
"İyi hissediyorum. Arkadaşlarımın ve teknik ekibin yanında olmaktan mutluyum. Güzel bir hafta geçirdim.
Sahada koşup yeniden ritim bulma ve yeni gelen bazı arkadaşlarla tanışma fırsatı yakaladım. Sezona hazırım."
Sahalara dönmek için ne kadar istekli olduğu sorulan genç pivot, şunları söyledi:
"Çok istekliydim. Doğru şekilde dönmek ve biraz maç kondisyonu kazanmak için zamana ihtiyacım vardı.
Ama sevdiğim oyunu yeniden oynamaktan ve sevdiğim takım arkadaşlarımla birlikte olmaktan mutluydum. Devam etmeye hazırım."
Duren, sözleşme görüşmeleri sırasında dışarıdaki tartışmalardan etkilenmemesinde ailesinin ve Pistons teknik ekibinin desteğinin önemli olduğunu belirtti:
"İyi bir destek sistemim var. Ailem bana çok destek oldu.
Jerome Allen ve Eric Curry gibi koçlar da yanıma geldi. Benimle iletişimde kalıp hem zihinsel olarak hem de basketbol açısından doğru noktada olmama yardımcı oldular.
Gerçekten bir gün bile ara vermedim. Takım çalışırken ben de çalışıyordum."
Cade Cunningham ile yeniden birlikte oynamaktan da memnun olduğunu söyleyen Duren, takımın potansiyeline dikkat çekti:
"Çok iyi hissettirdi. Ama sadece onunla değil, bütün grupla oynamak güzeldi.
Şu anda yanımızda çok sayıda harika oyuncu var. Heyecanlıyım. Özel bir şey başaracağımızı hissediyorum."
Duren, antrenman kampına katılmamış ve geçtiğimiz hafta Phoenix Suns ile Washington Wizards'a karşı oynanan hazırlık maçlarında da görev almamıştı.
Kısıtlı serbest oyuncu olarak yaz boyunca Pistons ile yeni sözleşmesi konusunda görüşen genç uzun, 2 Ekim'deki son tarihten önce beş yıllık, tamamı garanti 200 milyon dolarlık anlaşmayı kabul etmişti.
Duren, geçtiğimiz sezon 70 maçta 19,5 sayı, 10,5 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakalayarak Detroit'in 60 galibiyetlik performansında önemli rol oynadı.
Bu çıkış, genç pivota kariyerindeki ilk All-Star seçimini ve All-NBA üçüncü takımında yer kazandırdı.
Ancak play-off'ta ortalamalarının 10,2 sayı ve 8,5 ribaunda düşmesi, kulüple yürüttüğü sözleşme görüşmelerinde önemli bir tartışma konusu olmuştu.