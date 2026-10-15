Unai Emery: 'Fenerbahçe 6 golü hak etmedi'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık farklı mağlubiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada alınan sonucun kendileri için önemli bir güven kaynağı olduğunu belirtirken Fenerbahçe'nin altı gol yemeyi hak etmediğini ifade etti.
"FENERBAHÇE ALTI GOL YEMEYİ HAK ETMEDİ"
Karşılaşmayı değerlendiren İspanyol teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Genel olarak çok iyi bir maçtı. Hâlâ iyileştirilmesi gereken noktalar var. Bizim için güçlü bir sonuç oldu. Belki de Fenerbahçe o altı gol yemeyi hak etmedi.
İleriye doğru devam etmeliyiz. Bu, bizim için bir güven kaynağı. Diğer oyuncuların özgüvenini artırmak ve sahada süre almalarını sağlamak için bazı değişiklikler yaptık. Bugün yaptıklarımız harikaydı. Şampiyonlar Ligi çok zorlu bir turnuva."
JACKSON VE MANZAMBI'YE ÖVGÜ
Unai Emery, hücum oyuncuları Nicholas Jackson ve Johan Manzambi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Jackson'ın hem savunma arkasına sarkabildiğini hem de takımına yardımcı olmak için geriye gelebildiğini belirten Emery, golcü oyuncunun ceza sahasında bulunmasının önemine dikkat çekti.
Emery, "Arka alana sızma gücü var. Nicholas Jackson, geriye çekilip takıma yardım da edebiliyor. Hücum ederken onun her zaman ceza sahasında olmasına ihtiyacımız var. Brian Madjo da artık oynamaya hazır. Jackson bizim forvetimiz." dedi.
Johan Manzambi'yi de öven Emery, genç oyuncuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Johan Manzambi çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir insan. Çok profesyonel. Çok iyi bir takım arkadaşı. Takıma uyumunu çok iyi sağladı."
"FENERBAHÇE ALTI GOL YEMEYİ HAK ETMEDİ"
Karşılaşmayı değerlendiren İspanyol teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Genel olarak çok iyi bir maçtı. Hâlâ iyileştirilmesi gereken noktalar var. Bizim için güçlü bir sonuç oldu. Belki de Fenerbahçe o altı gol yemeyi hak etmedi.
İleriye doğru devam etmeliyiz. Bu, bizim için bir güven kaynağı. Diğer oyuncuların özgüvenini artırmak ve sahada süre almalarını sağlamak için bazı değişiklikler yaptık. Bugün yaptıklarımız harikaydı. Şampiyonlar Ligi çok zorlu bir turnuva."
JACKSON VE MANZAMBI'YE ÖVGÜ
Unai Emery, hücum oyuncuları Nicholas Jackson ve Johan Manzambi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Jackson'ın hem savunma arkasına sarkabildiğini hem de takımına yardımcı olmak için geriye gelebildiğini belirten Emery, golcü oyuncunun ceza sahasında bulunmasının önemine dikkat çekti.
Emery, "Arka alana sızma gücü var. Nicholas Jackson, geriye çekilip takıma yardım da edebiliyor. Hücum ederken onun her zaman ceza sahasında olmasına ihtiyacımız var. Brian Madjo da artık oynamaya hazır. Jackson bizim forvetimiz." dedi.
Johan Manzambi'yi de öven Emery, genç oyuncuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Johan Manzambi çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir insan. Çok profesyonel. Çok iyi bir takım arkadaşı. Takıma uyumunu çok iyi sağladı."