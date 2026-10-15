Süper Lig'de 8. hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı, 16 Ekim Cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın açılış mücadelesinde Arca Çorum FK, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Galatasaray ise aynı gün saat 16.00'da Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 8. haftanın kapanış karşılaşmasında Trabzonspor ile Beşiktaş mücadele edecek.
Papara Park'ta 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
SÜPER LİG'DE 8. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre karşılaşmalar şöyle:
16 Ekim Cuma
- 20.00 | Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor (Çorum Şehir Stadı)
17 Ekim Cumartesi
- 13.30 | Erzurumspor FK - Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir Stadı)
- 16.00 | Gençlerbirliği - Galatasaray (Eryaman Stadı)
- 16.00 | Amed Sportif Faaliyetler - TÜMOSAN Konyaspor (Diyarbakır Stadı)
- 19.00 | Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Chobani Stadı)
18 Ekim Pazar
- 13.30 | Kasımpaşa - Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)
- 16.00 | Kocaelispor - Göztepe (Kocaeli Stadı)
- 19.00 | İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim Stadı)
19 Ekim Pazartesi
- 20.00 | Trabzonspor - Beşiktaş (Papara Park)
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Galatasaray ise aynı gün saat 16.00'da Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 8. haftanın kapanış karşılaşmasında Trabzonspor ile Beşiktaş mücadele edecek.
Papara Park'ta 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
SÜPER LİG'DE 8. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre karşılaşmalar şöyle:
16 Ekim Cuma
- 20.00 | Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor (Çorum Şehir Stadı)
17 Ekim Cumartesi
- 13.30 | Erzurumspor FK - Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir Stadı)
- 16.00 | Gençlerbirliği - Galatasaray (Eryaman Stadı)
- 16.00 | Amed Sportif Faaliyetler - TÜMOSAN Konyaspor (Diyarbakır Stadı)
- 19.00 | Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Chobani Stadı)
18 Ekim Pazar
- 13.30 | Kasımpaşa - Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)
- 16.00 | Kocaelispor - Göztepe (Kocaeli Stadı)
- 19.00 | İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim Stadı)
19 Ekim Pazartesi
- 20.00 | Trabzonspor - Beşiktaş (Papara Park)