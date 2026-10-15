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Jakobs hakkında ayrılık iddialarına Vieira'dan yanıt

Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Patrick Vieira, Ismail Jakobs'un son milli takım kampında yer almamasının nedenini açıkladı. Vieira, Galatasaraylı futbolcunun kasım ayında kadroya dönmesini beklediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Ekim 2026 12:41
Haber: Sporx.com
Jakobs hakkında ayrılık iddialarına Vieira'dan yanıt
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Senegal Milli Takımı'nın son kampında kadroda bulunmayan Ismail Jakobs'un durumu, çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Galatasaraylı sol bekin milli takım kariyerini sonlandırabileceği öne sürülürken, teknik direktör Patrick Vieira konuya açıklık getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RTS'ye konuşan Vieira, Jakobs'un yokluğunun arkasında büyük bir sorun olduğu yönündeki iddiaları, "Hayır, hayır, hayır" sözleriyle reddetti.

"BAZI KİŞİSEL SORUNLARI VARDI"

Jakobs ile görüştüğünü açıklayan Vieira, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Dışarıdan insanların düşündüğünün aksine, oyuncuyla aramda küçük bir iletişim sorunu yaşanmış olabilir. İletişim net olmadığında her türlü yoruma kapı açılıyor. Kendisiyle telefonda görüştüm ve konuştuk. Bazı kişisel sorunları vardı. Bu nedenle kulübünde kalmasına karar verdik."

KASIM İÇİN OLUMLU MESAJ

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Jakobs'u izlediğini belirten Vieira, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onu kısa süre önce Barcelona'ya karşı oynarken izledim. Dolayısıyla bir sonraki milli takım kampı için bu konuda bir sorun olmaması gerekiyor."

Senego'nun aktardığı açıklamalarda Vieira, Jakobs'un kasım ayındaki kampta Senegal Milli Takımı kadrosunda bulunup bulunmayacağı sorusuna ise "İnşallah" yanıtını verdi.

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