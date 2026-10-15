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Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da piste çıkacak!

Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın sezon finalinde İspanya'da yarışacak. Genel klasmanda 234 puanla üçüncü sırada bulunan Can Öncü, sezonun son ayağında piste çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 13:48
Haber: AA
Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da piste çıkacak!
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Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve sezonun final ayağında yarışacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Supersport Şampiyonası'da sezonun son yarışları, 16-18 Ekim tarihlerinde İspanya'daki Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın favori isimleri arasında bulunan Can Öncü, genel klasmanda 234 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Jerez'de yarın serbest antrenmanlarla başlayacak organizasyonda, milli motosikletçiler hafta sonunun 17 turluk ilk yarışı için 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.00'da pistteki yerini alacak.

Şampiyonanın final ayağındaki 17 turluk son ana yarış ise 18 Ekim Pazar günü start alacak.

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