Tarihi tesadüf; hazin skorlarda İsmail Kartal var

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en farklı 4 yenilgisinin 3'ünde İsmail Kartal yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4 Kasım 1992'deki Sigma Olomouc deplasmanında skor 3-1'ken sağ bek İsmail Kartal kırmızı kart gördü; mücadele 7-1 sona erdi.
30 Kasım 2023'te Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a 6-1 yenildiği maçta teknik direktördü.
14 Ekim 2026'da Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenildiği maçta teknik direktördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en farklı yenilgisi ise 1975'te Benfica'ya karşı 7-0'lık skorla oldu.
30 Kasım 2023'te Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a 6-1 yenildiği maçta teknik direktördü.
14 Ekim 2026'da Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenildiği maçta teknik direktördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en farklı yenilgisi ise 1975'te Benfica'ya karşı 7-0'lık skorla oldu.