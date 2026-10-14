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Beşiktaş, Manisa'dan galibiyetle dönüyor!

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. İlk seti kaybeden siyah-beyazlılar, sonraki üç seti kazanarak karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 21:50 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 22:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Manisa'dan galibiyetle dönüyor!
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manisa'da oynanan mücadelede ilk seti kaybetmesine rağmen sonraki üç sette üstünlük sağlayan Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Karşılaşmanın ilk setinde iki takım arasında çekişmeli bir mücadele yaşandı. Ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, seti 26-24 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İkinci sette skor üstünlüğünü ele geçiren Beşiktaş, bu bölümü 25-15 kazanarak setlerde eşitliği sağladı. Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlılar, 25-22'lik sonuçla karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Dördüncü seti de 25-22 kazanan Beşiktaş, mücadeleyi 3-1 tamamlayarak Manisa deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Yasin Okumuş, Engin Duman

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Begic, Nisan Barut, Rasinska, Vanjak, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Melis Demir, Firdevs Kiremitçi, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Teixeira, Merve Nur Öztürk Bal)

Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Burcu Yönder, Abderrahim, Artyshuk, Emine Arıcı)

Setler: 26-24, 15-25, 22-25, 22-25

Süre: 139 dakika

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