Salih Özcan: 'İnşallah 3 puanla eve döneceğiz'

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Özcan, deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KENDİMİZE GÜVENMEMİZ LAZIM"
Hoffenheim'ın iyi bir takım olduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Kendimize güvenmemiz lazım. Hoffenheim iyi bir takım ve biliyoruz ki Beşiktaş taraftarı yarın da coşkuyla gelecek. Bu bizim için bir motivasyon olacak. Ama dediğim gibi konsantre olmamız lazım, basit hatalar yapmamak lazım. Oyunumuzu, oyun stilimizi takıma göstermemiz lazım ve inşallah yarın evimize üç puanla gideriz. Bu sene bence iyi başlamadılar ama dediğim gibi kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Kontrataklara dikkat etmemiz lazım, basit hata yapmamak lazım. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"RAKİBİ HAFİFE ALMAMAMIZ LAZIM"
Alman temsilcisinin sezona kötü başladığını hatırlatan Salih Özcan, "Hoffenheim, genç bir takım. Senelerce Bundesliga'da aslında Hoffenheim iyi oynadı. Kötü başladılar diye bizim de rakibi hafife almamamız lazım. Yüzde 100'ümüzü vereceğiz ve takım olarak inşallah 3 puanla evimize döneceğiz." diye konuştu.
Hoffenheim'ın iyi bir takım olduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Kendimize güvenmemiz lazım. Hoffenheim iyi bir takım ve biliyoruz ki Beşiktaş taraftarı yarın da coşkuyla gelecek. Bu bizim için bir motivasyon olacak. Ama dediğim gibi konsantre olmamız lazım, basit hatalar yapmamak lazım. Oyunumuzu, oyun stilimizi takıma göstermemiz lazım ve inşallah yarın evimize üç puanla gideriz. Bu sene bence iyi başlamadılar ama dediğim gibi kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Kontrataklara dikkat etmemiz lazım, basit hata yapmamak lazım. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"RAKİBİ HAFİFE ALMAMAMIZ LAZIM"
Alman temsilcisinin sezona kötü başladığını hatırlatan Salih Özcan, "Hoffenheim, genç bir takım. Senelerce Bundesliga'da aslında Hoffenheim iyi oynadı. Kötü başladılar diye bizim de rakibi hafife almamamız lazım. Yüzde 100'ümüzü vereceğiz ve takım olarak inşallah 3 puanla evimize döneceğiz." diye konuştu.